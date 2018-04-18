Александра Завьялова: за что звезду «Тени исчезают в полдень» убил родной сын

Александра Завьялова приобрела всесоюзную известность благодаря роли Пистимеи Морозовой в саге «Тени исчезают в полдень». Однако эта работа оказалась не только самой успешной, но и практически последней в карьере актрисы. Долгое время Завьялова влачила жалкое существование, пока ее не убил родной сын.

Роковая встреча

Уроженка села Титовка Тамбовской области Александра Семеновна Завьялова в свое время закончила театральный институт в северной столице. Первым фильмом, в котором появилась актриса, стала картина Александра Зархи «Люди на мосту». А потом были «Алешкина любовь», «Ждите писем», «Хлеб и розы», «Будни и праздники». Но настоящую славу принесла Завьяловой киносага 1971 года «Тени исчезают в полдень». Тем не менее, после этой работы Александра Семеновна появилась на экране только спустя 20 лет в «Белых одеждах» Леонида Белозоровича

В молодости Завьялова отличалась необыкновенной красотой, поэтому неудивительно, что она никогда не испытывала недостатка в поклонниках. В 1963 году она заключила брак с художником Дмитрием Бучкиным, который писал со своей жены портреты. Вскоре новоиспеченная семья пополнилась: родилась дочь Татьяна. Несмотря на то, что Бучкин любил свою Сашу еще с юности, супруги расстались. Виной тому оказался роман, который Завьялова закрутила с американским бизнесменом итальянского происхождения Отелло Черезолли. Узнав об этом, власти выслали иностранца назад. Но брак это не спасло.

Сын Отелло

Несмотря на измену, долгие годы между Дмитрием Бучкиным и Александрой Завьяловой сохранялись довольно теплые отношения. Даже когда актриса родила сына Петра, Бучкин тут же оформил над младенцем опеку. Хотя на самом деле он не был отцом Пети. Говорят, что мальчик явился плодом любви между Александрой Семеновной и тем самым американским Отелло. Однако сама Завьялова напрямую об этом никогда не заявляла и эту тайну унесла с собой в могилу, которую, кстати, именно Петр и вырыл матери.

Прошли годы. Старшая дочь Завьяловой Татьяна повзрослела и стала жить отдельно. Актриса осталась наедине со своим сыном. По словам соседей, они жили относительно скромно, так как ролей Александре Семеновне по-прежнему почти не предлагали. Петр же время от времени злоупотреблял спиртными напитками. Завьялова пыталась вразумить сына, но все оказалось тщетно.

Любимый сын Видимо, иногда в борьбе с зеленым змием, одолевшим Петра, Завьялова страшно уставала. Тогда она уходила к дочери, но всякий раз возвращалась обратно к любимому сыну.

2 февраля 2016 года, как раз накануне 80-летнего юбилея актрисы, Петр в процессе очередной ссоры с матерью схватился за нож. Тело Александры Семеновны нашли прямо в день ее рождения. Сын тут же был арестован и признался в убийстве мамы.

Через год следствие было закончено, и мужчина предстал перед судом. Ему дали 8 лет строгого режима. Впервые за долгое время мать и сын расстались. Петра отправили к месту отбытия наказания, а Александра Завьялова осталась ждать его на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.