Что делать, если нападает собака?

Анна Шкурина, начальник Учебно-спортивного центра «Клуб служебного собаководства» Новосибирского регионального отделения ДОСААФ России рассказала о том, как вести себя с разъяренным зверем.

Если вам кажется, что собака пытается на вас напасть, главное не нужно паниковать и показывать свой страх.

Не стоит поворачиваться к псу спиной — это для животного прямой вызов к нападению. Необходимо повернуться к собаке боком. Руки вытянуть вдоль туловища

Можно:

Отвлечь внимание собаки от себя с помощью еды, игрушек или любого предмета, который пёс сможет укусить (мяч, рюкзак и т. д). Пока животное будет увлечено игрой или поеданием угощения, можно осторожно покинуть место происшествия.

Сдержать животное голосом. Если собака наступает, нужно встать к ней лицом и твёрдо произнесите команду «Назад!» или «Фу!». Также можно сделать вид, будто подбираете с земли камень или палку — здоровый пёс в этом случае остановится и подумает, стоит ли вступать в конфликт.

Нельзя

Пытаться убежать от собаки. У них срабатывает инстинкт погони за убегающим, поэтому необходимо замереть и стоять на месте, не двигаясь.

Смотреть собаке в глаза, животное воспримет это как вызов.

Не следует размахивать конечностями и делать резкие движения (собака подумает, что вы ей угрожаете, и может атаковать).

Если собака напала:

Необходимо защитить жизненно важные органы: горло, лицо и грудь. Главное — не дать собаке вцепиться в шею. Для этого можно втянуть голову в плечи, прижать подбородком к груди или защитить горло ладонью. Хорошо, если в руках, есть какой-нибудь объёмный предмет: сумка, шляпа, рюкзак — им можно закрыться от собаки, выставив вещь вперёд.

Следует дать животному опор: кинуть в нападающего пса булыжник или любой другой тяжёлый предмет или бросить ему в глаза горсть песка. Самые уязвимые места у животного — нос и горло, а также затылок.

Необходимо стараться оставаться на ногах. Если падение произошло, необходимо сгруппироваться, оберегая свои жизненно важные органы и атакуя уязвимые места животного.

Необходимо кричать и звать на помощь (это поможет другим людям прийти на выручку быстрее), но нельзя визжать (это разъярит животное).

Если напала стая:

Стая собак окружает жертву, заходя со спины. В первую очередь из этого окружения необходимо выбраться и отойти подальше.

Чтобы отпугнуть атакующих собак, нужно кричать и бросать камни, и другие тяжёлые предметы. Бежать можно только в том случае, если поблизости находится убежище — постройка или дерево, и есть реальный шанс успеть до него добраться.

В стае все собаки следуют за вожаком, поэтому, если борьба неизбежна, в первую очередь бороться стоит именно с ним. Если вожак отступит, остальные также последуют за ним.