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Петербуржцам разрешат покупать лекарства по электронным рецептам
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Петербуржцам разрешат покупать лекарства по электронным рецептам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Закон, позволяющий горожанам приобретать лекарства по электронным рецептам, приняло в третьем чтении Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Принятый петербургскими парламентариями закон официально называется «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга „Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге“. Это не совсем ноу-хау — новый закон приводит городское законодательство в соответствие с законом Российской Федерации „Об обращении лекарственных средств“.
Когда закон начнет действовать, врачи смогут оформлять своим пациентам не только бумажные рецепты, но и электронные — они будут друг друга дублировать. Пока сроки начала реализации нормативного акта не уточняются, но формально закон вступает в силу спустя 10 дней после публикации.
На сегодняшний день система электронных рецептов действует в Москве, а из ближайших соседей России — в Финляндии. Кроме того, в Петербурге функционирует система электронных рецептов для лекарств, которые распределяются среди льготных категорий населения.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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