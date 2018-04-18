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Астролог опровергла классификацию должников по знакам зодиака
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Астролог опровергла классификацию должников по знакам зодиака 

360tv.ru 1 час назад
В Бурятии судебные приставы составили «звездный гороскоп» должников. По их мнению, наиболее неблагонадежными в плане выплат являются Овны, Козероги и Раки. Астролог Татьяна Борщ в беседе с «360» опровергла это утверждение.
Это неправда
— Татьяна Борщ, астролог.
Астролог напомнила, что гороскопы характеризуют человека как личность.
«Можно по гороскопу определить, кто реально будет платить, а кто — нет, кто благонадежен или, наоборот, относится ко всему безответственно. Но для этого нужно составлять полную картину», — добавила Татьяна Борщ, подтвердив, что в гороскопах есть позиции, говорящие о жадности и безответственности.
Астролог подчеркнула, что может назвать многих представителей среди тех же Овнов. Они не только исправно оплачивают все счета, но и помогают людям. В пример она привела министра иностранных дел России Сергея Лаврова и актрису Алику Смехову.
«Козероги, — добавила женщина, — считаются исключительно ответственным знаком».
По ее словам, за отношение к тем же деньгам отвечает Луна. Например, у Водолея, считающегося знаком легким, она может попасть в Козерог.
«Тогда он будет платить даже больше, чем другие, чтобы не навлечь на себя подозрения», — заметила Татьяна.
Такого же мнения она придерживается и о Раках.
«Это достаточно скуповатый знак, бережно относится к деньгам, понимающий цену жизни и ответственности», прокомментировала утверждение приставов астролог.
Ведьмы и колдуны намерены перевести свое ремесло в легальное русло. Сейчас они заняты составлением специального реестра магов, который потом будет размещен в интернете. На данный момент в списке указано больше 10 тысяч человек.
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