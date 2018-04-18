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18-летнего вологжанина разыскивает полиция и волонтеры
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18-летнего вологжанина разыскивает полиция и волонтеры 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Полторы недели родственники разыскивают 18-летнего Ивана Ушкова. Юноша ушел из дома 9 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Проживает он на Гоголя, 36. Там его и видели в последний раз. Розыском юноши занимаются волонтеры и полиция.
Пропавший молодой человек ростом 170 см, у него темные волосы. Уходя из дома, он надел черную ветровку с салатовой подкладкой, черные спортивные штаны и кроссовки. С собой юноша взял маленькую черную сумку через плечо, телефон и паспорт.
Всех, кто видел потеряшку или знает, где он находится, просят сообщить по телефонам в Вологде 76-50-01, 76-50-02, 102 либо 8-911-505-68-98.
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