7 причин полюбить одиночество

Повод разобраться в себе

Иногда всем нам просто необходимо остановиться, сесть и подумать. И очень желательно, чтобы нам в этот момент никто не мешал. Если нет возможности уехать в Гималаи, просто отключите телефон и проведите день наедине с собой. Готовы поспорить: эта практика вам понравится, и опыт обязательно захочется повторить.

Источник креатива

Для того, чтобы создать что-то действительно крутое, нужно спокойствие и пространство. Вряд ли можно написать гениальный текст, когда вокруг бегает толпа детей, а муж требует немедленно сварить ему суп. Некоторым, конечно, удается работать в экстремальных условиях, но немного тишины не помешает даже самым выносливым из нас.

Независимость

Ваши решения — это ваши решения. И никто на них не влияет, не пытается подкорректировать или заставить вас передумать. Дружеские советы — это прекрасно, но время от времени даже они не работают. Тренируйте способность мыслить независимо и определяться со своими желаниями самостоятельно.

Пространство, которое принадлежит только вам Многие люди боятся возвращаться в собственную пустую квартиру, потому что одиночество нагоняет на них тоску и страх. Попробуйте поменять угол зрения: вся эта квартира — ваша! И вы можете делать, что угодно. Никто не запретит вам устроить вечеринку или нарисовать на стенах единорогов. Отлично же, когда нет никаких ограничений!

Самостоятельность

Если вы живете одна, это повод многому научиться: менять лампочки, вызывать электрика, чистить жесткий диск… Возможно, когда ваша жизнь изменится, и в ней появится мужчина, вы быстро забудете про все это, но в любом случае: знания и умения лишними не бывают.

Возможность выспаться

Ученые доказали, что женщины лучше высыпаются без мужчин в постели (ну мы не удивлены). К тому же, вам не надо ждать никого с работы или варить ему кофе в 5 утра. Вы сама себе хозяйка: планируйте день так, как вам нужно, ни под кого не подстраиваясь.

Никаких угрызений совести

Вы можете жить так, как вам хочется. Никто (ну разве что собственная совесть) не упрекнет вас за то, что вы не помыли посуду или съели бургер на ужин. Вам не надо перед кем-то отчитываться и подстраиваться под потребности другого человека. Кажется, это называется свобода, а свобода звучит куда лучше, чем одиночество, верно?