Отдать швартовы! Лучшие упражнения и тренировки с канатом

С помощью каната можно стать обладателем античного торса, сжечь жир, увеличить размер плеч, рук и спины. «Советский спорт» разбирался, как это сделать.

Как применять канат в тренировках

#tbt da competição que teve um sol pra cada um e do wod que eu mais me orgulho ter seguido a estratégia do meu coach! Valeu João Paulo! Esse, como tantos outros, foi feito por dois! 🤘🏼 #casaraocrossfit #cacf #casaraocf #crossfitgames #crossfit #wodsunset #wst #ropeclimb #crossfitgirls

Публикация от Helena Lima (@lena_lima)

12 Апр 2018 в 3:49 PDT Канат — один из самых эффективных и демократичных фитнес-тренажеров. Его можно подвешивать к перекладине для подъемов или закреплять на полу, чтобы делать разнообразные волны ручками каната.

В зависимости от направления ваших тренировок канат может растить мышечную массу или жечь жир. Канат, турник и пара гирь — отличное решение для того, чтобы устроить фитнес-зал на даче или в гараже. Тренажерные залы обычно оборудованы специальными канатами из нейлона, длиной 6-10 метров и часто — с двумя противоскользящими ручками на концах. Но, в принципе, в качестве каната можно использовать любую толстую веревку, способную гнуться и выдерживать вес вашего тела.

Как использовать канат для набора мышечной массы

Moje trzecie podejście w życiu do wspinania na linę bez użycia nóg 💪 No więc skoro JUŻ trzecie, to można spróbować z siadu, no nie? 😜 Nie ogarniam jeszcze jednoczesnego wspinania i myślenia o tym, żeby nogi były proste w kolanach, ale jak na początkującego leszcza bez bicepsów, jestem względnie zadowolona. W końcu trzeba mieć z czego robić progres ☝️😆 #legless #ropeclimb #ocr #ocrgirl #ocrtraining #powergirl #strong #happy #powertraining #powertrainingteam #runmagedon #spartanrace #barbarianrace #raptor #sportera #łódź

Публикация от Magdalena Jaskółka (@magda.jaskolka)

11 Апр 2018 в 11:08 PDT Весенний авитаминоз. Это правда или выдумки «народных врачей»?

Главное упражнение при наборе мышечной массы — подъем и спуск по канату без помощи ног. Это базовое движение нередко сравнивают с подтягиваниями: оно дает сильную нагрузку мышцам плеч, спины, бицепсам, трицепсам и прессу.

Осваивать подъем по канату без рук, нужно с простых висов. Пробуйте висеть на канате, вытянув ноги на полу перед собой. Держитесь за канат ладонями к себе. Делайте небольшие перехваты руками вверх по веревке.

Второе движение — вис на канате без опоры ног. На начальном этапе можно помогать себе в подъеме, зацепившись ногами за канат. Однако постепенно ноги нужно убирать из упражнения. Второй вариант начальной тренировки — использовать раскачку, инерция которой поможет делать перехваты руками. Перехваты руками должны быть небольшими, ладонь к ладони. Когда вы почувствуете себя уверенно в небольших перехватах, постепенно увеличивайте эти «шаги». Идеал выполнения упражнения: с минимальной раскачкой, ноги можно держать уголком (параллельно земле) — это даст дополнительную нагрузку на пресс.

Другое упражнение на силу и массу — тяга каната к себе. Для этого понадобятся дополнительные отягощения. Их нужно привязать к одному концу каната, взяться за другой конец веревки и подтягивать ее к себе. Упражнение хорошо тем, что вес отягощений можно постоянно увеличивать, заставляя мышцы работать с большей интенсивностью.

Как использовать канат для похудения

Различные «волны» с двумя концами каната, закрепленного к полу — одно из лучших упражнений для жиросжигания. Его часто используют кроссфитеры и бойцы ММА. Волны развивают выносливость, ускоряют метаболизм, заставляют работать руки, плечи и спину.

Вариаций волн много. В самой простой версии этого упражнения, вам нужно встать, согнув ноги в коленях, напрячь спину, слегка выпятить грудь и затем делать одновременные волнообразные движения руками с зажатыми в них концами каната. Когда вы освоите это упражнение, можно менять амплитуду и скорость волн, делать поочередные волны, круговые волны (за счет круговых движений руками — это акцентирует нагрузку на мышцах плеч и груди), волны из приседа и даже — из положения сидя на полу или из боковой планки.

В упражнениях с канатом важно следить за частотой сердечных сокращений. Высокая интенсивность движений способна разгонять пульс до максимальных значений — от 170 ударов в минуту и выше. Новичкам следует держать пульс в среднем диапазоне 125-145 ударов в минуту и увеличивать скорость волн постепенно.

Примеры тренировок с канатом на силу

Важный вопрос. Правда ли, что стероиды вызывают у бодибилдеров агрессию

Делайте медленные подъемы и спуски по канату без помощи ног. Один подход это: подъем-спуск по канату плюс 10 жимов гантелей или штанги стоя над головой. Сделайте 3-5 таких суперсерий, отдыхая между ними 1-1,5 минуты. Добавьте к тренировке пять подходов отжиманий на брусьях с отягощениями (8-10 повторов в подходе) и 3-4 подхода подтягиваний широким хватом с отягощением (до отказа). Эта базовая тренировка увеличит силу и массу верха тела.

Примеры тренировок с канатом на жиросжигание

Работайте по протоколу «табата»: делайте 20 секунд интенсивных волн на канате, затем 10 секунд отдыха, затем 20 секунд упражнения берпи. Сделайте 8-10 раундов этих двух упражнений.

Другой вариант: 15 подтягиваний, 20 отжиманий, 30 скручиваний на пресс, 30 одновременных махов-волн с канатом. Всего нужно сделать пять раундов за минимальное время.

First we pose and then we rope climb 😂🤷‍♀️ @thorlai #teamvino 📸 skills by @annakjelgaard • • • #crossfit #wednesday #happyhumpday #fitness #ropeclimb #gymnasty #practice #gymnastics #practicemakesperfect #crossfitinvictus #vikings #invictustrained #denmark #mitodense #friends #travel #mussevenner #pose #guns #puori #leglessropeclimbs #øvelsegørmester #sandiego #nocco

Публикация от ✨Trine Petersen (@trinep89)

11 Апр 2018 в 12:58 PDT Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!