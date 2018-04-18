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19 повседневных проблем беременных женщин в забавных картинках
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19 повседневных проблем беременных женщин в забавных картинках 

Карельские вести 1 час назад
Беременность — это время счастливого ожидания, но его омрачает огромное количество неудобств, которые женщины испытывают каждый день. А когда живот становится по-настоящему огромным — каждую минуту. Лайн Северисен растит 2 деток, так что этот художник-иллюстратор точно знает, как передать все сложности жизни будущих мам в картинках. Своему проекту она дала меткое название Kos og Kaos («Объятия и хаос»). В нем она и расскажет вам обо всех проблемах в веселой и непринужденной манере. Когда уронила что-то  Не видно ничего, что находится ниже живота
Вот так чувствуешь себя в последние месяцы
Перестаньте меня трогать!
Тигрица
Обуваться — самое сложное испытание
Наверное, там живет боксер
Вот так целый день!
Сложность номер один
И все эти приступы желаний и эмоций
А вот этого никак не хочется слышать!
Теперь с мужем фигурами похожи
Воды отойдут в публичном месте — самый главный страх
Ешь за двоих, как минимум
Принцесса на горошине
Когда отекли конечности
Никакого алкоголя!
Целыми днями сидеть и, рыдая, пересматривать фильмы про роды
Когда акушерка показывает молодому отцу плаценту
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