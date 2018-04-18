Все мужики сво… или История о том, как два вора обманули женские чувства

— Все-таки все мужики — козлы, — сказала подруге Светлане Марина Степанова и махнула красненького. Светлана понимающе промолчала. Тушь на ее щеках засохла бороздками. На кухне в одной из квартир Восточного округа столицы висела гнетущая тишина. По телевизору в соседней комнате в тему настроению, тихо стонал Стас Михайлов

— Драные, — закончила мысль Марина и закусила открывшуюся ей истину салом. Прости, фигура, я в печали.

А как хорошо все начиналось. Вышли весенним днем подруги погулять по Большой Черкизовской: по моде, с настроением. Духами новыми Светланиными полились основательно — идут, благоухают. То ли на запах, то ли как, увязались за девушками двое парней. Ничего так. Не пьяные. Не матерятся. Плетутся сзади, комплименты говорят, знакомиться хотят.

— Вот если б ты не хихикала как дура, они б сразу отвалили, — упрекала потом подругу Марина.

— Сама ты хихикала как дура, — отбивалась Светлана.

Хихикали обе. Кокетничали. Даже позволили приобнять себя пару раз. А парням много и не надо. Отстали. Девушки даже расстроились сначала — могла ведь случиться любовь, а потом мир рухнул. После случайных объятий у обеих из карманов пропали телефоны и банковские карты. 150 тысяч рублей ущерба на двоих. Деньги с украденных карт казановы-обманщики перевели на свои счета с помощью мобильного банка. И спустили в магазине автозапчастей. Освежители воздуха, коврики, чехлы, автомагнитола — накупили всего. Но через четыре дня уже сидели на допросе в ОМВД России по району Преображенское. Нечего с любовью шутить.

Имена пострадавших изменены.