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Все мужики сво… или История о том, как два вора обманули женские чувства
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Все мужики сво… или История о том, как два вора обманули женские чувства 

Вечерняя Москва 1 час назад
— Все-таки все мужики — козлы, — сказала подруге Светлане Марина Степанова и махнула красненького. Светлана понимающе промолчала. Тушь на ее щеках засохла бороздками. На кухне в одной из квартир Восточного округа столицы висела гнетущая тишина. По телевизору в соседней комнате в тему настроению, тихо стонал Стас Михайлов.
— Драные, — закончила мысль Марина и закусила открывшуюся ей истину салом. Прости, фигура, я в печали.
А как хорошо все начиналось. Вышли весенним днем подруги погулять по Большой Черкизовской: по моде, с настроением. Духами новыми Светланиными полились основательно — идут, благоухают. То ли на запах, то ли как, увязались за девушками двое парней. Ничего так. Не пьяные. Не матерятся. Плетутся сзади, комплименты говорят, знакомиться хотят.
— Вот если б ты не хихикала как дура, они б сразу отвалили, — упрекала потом подругу Марина.
— Сама ты хихикала как дура, — отбивалась Светлана.
Хихикали обе. Кокетничали. Даже позволили приобнять себя пару раз. А парням много и не надо. Отстали. Девушки даже расстроились сначала — могла ведь случиться любовь, а потом мир рухнул. После случайных объятий у обеих из карманов пропали телефоны и банковские карты. 150 тысяч рублей ущерба на двоих. Деньги с украденных карт казановы-обманщики перевели на свои счета с помощью мобильного банка. И спустили в магазине автозапчастей. Освежители воздуха, коврики, чехлы, автомагнитола — накупили всего. Но через четыре дня уже сидели на допросе в ОМВД России по району Преображенское. Нечего с любовью шутить.
Имена пострадавших изменены.
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