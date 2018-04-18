Резиновые сапоги vs кожаные: редакция 72.ru протестировала весеннюю обувь на тюменских лужах

С наступлением весеннего тепла Тюмень начинает утопать в лужах и грязи. Если городские службы и успевают откачать центр города от воды, то в дворовых закоулках пройти в обычной обуви совсем непросто. Приходится перепрыгивать через лужи или идти в обход (но иногда это сделать невозможно, потому что лужа разлилась по большому периметру, как например в ЖК «Комарово»). Есть ещё вариант: идти напролом по грязной воде, смирившись с тем, что придётся запачкаться и промочить ноги.

Наша редакция решила протестировать разную обувь на лужах и узнать, какая из них самая водонепроницаемая и подходящая для тюменской весны. Для чистоты эксперимента журналисты 72.ru взяли по пять пар новеньких носков и пять пар обуви — кожаные и резиновые сапоги, ботинки из кожзама и две пары кроссовок (дорогих и не очень). Ясное дело, что резиновые сапоги сразу же казались нам самыми надёжными в этом вопросе, но конечный результат получился всё-таки неожиданным.

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Смотрим, что в итоге получилось в нашем тест-драйве. Вы уже сделали ставки?

Екатерина Бурлева, журналист 72.ru, не на шутку разошлась, тестируя свои сапожки по полной

Подготовка к эксперименту

Сразу скажу, что найти лужу в центре города нам не составило особого труда. Она не на шутку растеклась по тротуару за домом по улице Механической (около драмтеатра). К этой луже я, автор этого материала, привела своих коллег и заставила их пройти по грязной воде (во время эксперимента никто из сотрудников 72.ru не пострадал).

Заранее несколько сотрудников редакции 72.ru — Екатерина Бурлева, Александра Марчук, Артур Галиев, Регина Вагапова, Ирина Шарова и я Мария Токмакова — надели на ноги серые и сухие носки.

Вот мы полным составом в одинаковых специально купленных для эксперимента носках

Всей редакцией устроили фотосессию в сухих носках…Скоро они станут не такими комфортными

У каждого из членов команды была своя обувь для испытания луж. У Александры — кроссовки из натуральной кожи, у Артура — тоже кроссовки, но сшиты из обычной ткани. У Регины — весенние ботинки из искусственного замша, у Екатерины — высокие сапоги на каблуке из натуральной кожи, у меня — весенние ботинки из искусственной кожи, а вот у Ирины — резиновые сапоги.

Истории наших ботинок

У журналиста Кати Бурлевой высокие сапоги из натуральной кожи, которые она покупала за 15 тысяч в обувном магазине пару лет назад. У Александры Марчук очень красивые кроссовки из натуральной кожи. Она заказывала их в интернете год назад за 4 тысячи рублей. Фотограф Ирина Шарова пошла на эксперимент в резиновых сапогах, которые покупала в Befree в прошлом году за 1000 рублей. Артур Галиев, который надел тряпичные кроссовки, поделился тем, что они были куплены за тысячу рублей на обычном рынке около года назад. Ещё одна наша коллега Регина Вагапова рассказала, что весенние ботинки, которые она также купила на рынке за полторы тысячи, служат ей верой и правдой уже четвёртый год. А вот мои ботинки были куплены в немецком магазине обуви год назад. Они из искусственной кожи, брала я их за 2300 рублей.

Угадайте, где чьи ботинки

Иду, шагаю по луже: тестирование грязной воды

Лужу мы нашли, носки надели и были в весенней обуви. Для эксперимента, получается — всё готово, можно приступать! Я и мои коллеги по очереди проходили по луже в одну сторону. И, как показала практика, вода найдёт любую щелочку на вашем ботинке и затечет внутрь.

Сейчас вы сможете визуально увидеть, кто же всё-таки промочил ноги из нас, а кто вышел из воды сухим.

«До» вхождения в лужу и «после»

Это результат Артура Галиева в тряпичных кроссовках. Ему пришлось покупать запасные носочки, ведь впереди был целый рабочий день.

Настолько промочил ноги наш Артур

А это мои ноги. После луж ходить с водой в ботинках и хлюпать — ох, как неприятно.

Эх, не уберегли ботинки ножки от воды

Не повезло и Регине Вагаповой: покорить лужу и выйти из неё сухой девушке не удалось.

Бедная наша Регина, промокла так промокла

На очереди — Катя Бурлева идёт по луже. Ей тоже не улыбнулась удача, вода прошла сквозь замок, как и предполагала до эксперимента сама хозяйка кожаных сапог.

Катя прыгала через лужу, плескала воду ногами…и получила неутешительный результат

Следующая по лужам шагала Саша Марчук. Мы и она были уверены: точно же промочит ноги в кроссовках. Но вот и раз (вроде же лужа была глубокая) — ни капли на носках. Хорошие кроссовки у тебя, Саша, ничего не скажешь.

А вот результат Александры действительно удивляет — не промочила!

Последней, кто поучаствовал в этом эксперименте, стала Ирина Шарова. Большинство наших коллег ставили именно на неё: это же резина, такой материал уж точно в мокрых вопросах действительно надёжен. И правильно, что мы так думали. Ходить по лужам, прыгать и бегать лучше всего именно в резиновых сапогах.

Отличненько, не правда ли?

Итогом нашего эксперимента стали четыре пары промокших ног и две пары абсолютно сухих. Получается, что в сезон луж и дождей лучше выбирать резиновые сапоги или же хорошо прошитые ботинки из натуральной кожи. Как бы не было, боевое крещение весенней тюменской лужей сапоги, ботинки и кроссовки обладателей редакции 72.ru прошли, пусть даже некоторые из нас и промокли. Ну а когда ещё мы, взрослые и серьёзные люди, сможем походить по лужам, как в детстве?

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Три крутых лайфхака от «Робек»

Весной приходится сталкиваться и с другими обувными проблемами — грязная белая подошва кроссовок, липы и жвачки, прилипающие вечно к сапогам или ботинкам. Для всех, кто хочет избавиться от этих недостатков специалисты сети обувных магазинов «Робек» в Тюмени поделились полезными и простыми советами.

1. Возвращаем подошве первоначальную белизну

Вопрос, как отчистить белую резину кед или кроссовок, из разряда проблемных. Не выбрасывать же обувь нетоварного вида? Безусловно, подошву можно отчистить. Например, зубной пастой или жидкостью для снятия лака.

2. Как убрать прилипшую жвачку на подошве

Существует несколько простых способов удалить жвачку с подошвы. Один из них — пропитка «вэдэшкой» (WD-40). Обработайте жвачку аэрозолем, подождите пару минут и удалите ее любым удобным способом — шпателем или тряпкой.

3. Учимся стильно завязывать шнурки

Кроссовки, кеды и другая обувь со шнуровкой имеется у каждого. Но по привычке все носят ее с фабричной шнуровкой, в то время как существует уйма вариантов зашнуровать обувь оригинально. Чтобы выглядеть модно и стильно этой весной, обувной магазин «Робек» подскажет, как можно нестандартно зашнуровать обувь.

Сеть магазинов обуви «Робек» в Тюмени:ул. Республики, 90; ул. Республики, 186.