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Дерек Бласберг сравнил Дашу Жукову с Меланией Трамп
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Дерек Бласберг сравнил Дашу Жукову с Меланией Трамп 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Дженнифер Мейер, Келли Сойер, Даша Жукова и Дерек Бласберг
С американским журналистом Дереком Бласбергом 36-летнюю основательницу музея «Гараж» Дашу Жукову связывает давняя и крепкая дружба. Они регулярно отдыхают в компании друг друга и делятся совместными снимками на своих страницах в соцсетях. К слову, скоро колумнист модных журналов отметит день рождения (22 апреля Бласбергу исполнится 36 лет) и наверняка закатит пышную вечеринку. Видимо, в преддверии этого события его друзья решили устроить ему сюрприз и сделали в его честь именные майки.
Дерек Бласберг, Келли Сойер и Даша Жукова
Судя по всему, друзья Бласберга настаивают на том, чтобы он в 2020 году выдвинул свою кандидатуру в президенты США. Ему эта идея, кажется, понравилась. Выложив в Instagram фото с Дженнифер Мейер, Келли Сойер и Дашей Жуковой, Бласберг назвал каждую из них именами жен (бывших и нынешней) президента США. Иваной и Марлой он назвал Дженнифер и Келли, а вот Дашу Жукову сравнил с нынешней супругой главы США Меланией Трамп.
Мой голос — тебе!
— стали комментировать один за другим подписчики Бласберга.
Ник Браун, Дерек Бласберг и Алекс Израиль
Впрочем, зарегистрировать свою кандидатуру у Бласберга время еще есть — выборы главы США состоятся лишь через два года.
Дерек Бласберг
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