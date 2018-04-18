Дерек Бласберг сравнил Дашу Жукову с Меланией Трамп

С американским журналистом Дереком Бласбергом 36-летнюю основательницу музея «Гараж» Дашу Жукову связывает давняя и крепкая дружба. Они регулярно отдыхают в компании друг друга и делятся совместными снимками на своих страницах в соцсетях. К слову, скоро колумнист модных журналов отметит день рождения (22 апреля Бласбергу исполнится 36 лет) и наверняка закатит пышную вечеринку. Видимо, в преддверии этого события его друзья решили устроить ему сюрприз и сделали в его честь именные майки.

Дерек Бласберг, Келли Сойер и Даша Жукова

Судя по всему, друзья Бласберга настаивают на том, чтобы он в 2020 году выдвинул свою кандидатуру в президенты США. Ему эта идея, кажется, понравилась. Выложив в Instagram фото с Дженнифер Мейер, Келли Сойер и Дашей Жуковой, Бласберг назвал каждую из них именами жен (бывших и нынешней) президента США. Иваной и Марлой он назвал Дженнифер и Келли, а вот Дашу Жукову сравнил с нынешней супругой главы США Меланией Трамп.

Мой голос — тебе!

— стали комментировать один за другим подписчики Бласберга.

Ник Браун, Дерек Бласберг и Алекс Израиль

Впрочем, зарегистрировать свою кандидатуру у Бласберга время еще есть — выборы главы США состоятся лишь через два года.

Дерек Бласберг