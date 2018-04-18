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«Подселю студентку»: москвичи ищут соседок без комплексов для компании
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«Подселю студентку»: москвичи ищут соседок без комплексов для компании 

Ридус 51 минуту назад
Фото: Ридус
Пожалуй, сейчас проще всего сдать или снять квартиру через соцсети. Иногда в тематических группах появляются забавные, а порой и вовсе странные объявления. «Ридус» составил подборку самых интересных из них.
Некоторые мужчины — авторы объявлений согласны подселить к себе девушку бесплатно. Взамен она должна готовить, убирать в доме, и это еще не все.
Кто-то хочет поселить к себе девушку и для помощи по хозяйству, и «чтобы можно было пообщаться, кино посмотреть». При этом будущей соседке должно быть от 18 до 25 лет.
«Подселю в квартиру девушку. Подробности в личку», — пишет автор другого объявления.
Условия действительно оказываются необычными.
Кое-кто наоборот предупреждает: «Национальность значения не имеет, имеет значение нравственность. Девушки легкого поведения категорически не рассматриваются».
Некоторые арендодатели сразу показывают съемщикам, кто здесь главный. «Сдаю на ночь! Уходить до 9 утра!» — эмоционально сообщает одна из участниц группы «ВКонтакте».
Здорово, что благодаря таким сообществам хозяева и жильцы могут найти друг друга.
Часто в таких объявлениях встречается фраза «только для славян». Колумнист «Ридуса» рассуждала, является ли это дискриминацией.
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