Глава Котельников поручила ускорить работы по текущему ремонту подъездов в городе 

Глава Котельников Ирина Польникова провела выездное совещание, чтобы проверить ход ремонта подъездов в доме №10 микрорайона Силикат. С данной просьбой к ней ранее обратились жильцы дома в ходе форума «Управдом».
В инспекционной поездке приняли участие сотрудники администрации, представители управляющей компании и общественности.
Ирина Польникова совместно с жильцами осмотрела подъезды и проверила качество ремонта. На данный момент в многоквартирном доме идут работы во всех восьми подъездах. К ним приступили в середине марта, планируют завершить в конце апреля. Несмотря на это, глава Котельников поручила ускорить работы, а также особое внимание обратить на приведение в порядок входных групп.
В ходе форума «Управдом» наши инициативные жители попросили о встрече и обратили внимание на медленное проведение текущего ремонта подъездов. Работы необходимо усилить. Также обратить внимание на уборку кабелей
интернет-провайдеров
в короба, приведение в порядок входных групп, ступеней. Для нас важная задача — это исполнение сроков проводимого ремонта и качество выполняемых работ. Необходим своевременный завоз материалов. За подрядными организациями, которые работают на территории городского округа, будет усилен контроль
— Ирина Польникова, глава Котельников.
Глава Котельников добавила, что обязательно в приемке работ будут участвовать собственники жилья. Ирина Польникова также отдельно отметила, что в пятницу в администрации состоится совещание, на которое пригласят всех
интернет-провайдеров, работающих в городе.
Как доложил Ирине Польниковой директор управляющей компании «Котельники» Андрей Белов, ранее в подъездах заменили окна. Малярные работы практически завершены, ремонтируются мусоропроводы и выполняются другие виды работ. При необходимости замене подлежат светильники, на первых этажах будет уложена новая плитка.
Всего в губернаторскую программу «Мой подъезд» в 2018 году в Котельниках вошло 110 подъездов. На данный момент в работе находится порядка 15 подъездов.
С 2017 года по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». В рамках программы производится побелка потолков, покраска стен и перил, оформляется входная группа, при необходимости укладывается напольная плитка и устанавливаются светильники. Цветовая гамма должна согласовываться с жителями.