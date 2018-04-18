Глава Котельников поручила ускорить работы по текущему ремонту подъездов в городе

Глава Котельников Ирина Польникова провела выездное совещание, чтобы проверить ход ремонта подъездов в доме №10 микрорайона Силикат. С данной просьбой к ней ранее обратились жильцы дома в ходе форума «Управдом».

В инспекционной поездке приняли участие сотрудники администрации, представители управляющей компании и общественности.

Ирина Польникова совместно с жильцами осмотрела подъезды и проверила качество ремонта. На данный момент в многоквартирном доме идут работы во всех восьми подъездах. К ним приступили в середине марта, планируют завершить в конце апреля. Несмотря на это, глава Котельников поручила ускорить работы, а также особое внимание обратить на приведение в порядок входных групп.

В ходе форума «Управдом» наши инициативные жители попросили о встрече и обратили внимание на медленное проведение текущего ремонта подъездов. Работы необходимо усилить. Также обратить внимание на уборку кабелей

интернет-провайдеров

в короба, приведение в порядок входных групп, ступеней. Для нас важная задача — это исполнение сроков проводимого ремонта и качество выполняемых работ. Необходим своевременный завоз материалов. За подрядными организациями, которые работают на территории городского округа, будет усилен контроль

— Ирина Польникова, глава Котельников.

Глава Котельников добавила, что обязательно в приемке работ будут участвовать собственники жилья. Ирина Польникова также отдельно отметила, что в пятницу в администрации состоится совещание, на которое пригласят всех

интернет-провайдеров, работающих в городе.

Как доложил Ирине Польниковой директор управляющей компании «Котельники» Андрей Белов , ранее в подъездах заменили окна. Малярные работы практически завершены, ремонтируются мусоропроводы и выполняются другие виды работ. При необходимости замене подлежат светильники, на первых этажах будет уложена новая плитка.

Всего в губернаторскую программу «Мой подъезд» в 2018 году в Котельниках вошло 110 подъездов. На данный момент в работе находится порядка 15 подъездов.