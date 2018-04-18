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Ковтун назвала заблуждением мнение, что треска должна стоить дешевле курицы
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Ковтун назвала заблуждением мнение, что треска должна стоить дешевле курицы 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Треска является дикой рыбой, деликатесным продуктом, и считать, что она должна стоить дешевле курицы — заблуждение, заявила журналистам губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
"Это заблуждение, что рыба должна стоить дешевле курицы. У каждого продукта есть себестоимость: рыбу надо добыть — в море отправляются суда, очень дорогие. Там работают люди, которые получают зарплату за свой тяжелый труд. Рыбу необходимо обработать", — сказала Ковтун, пояснив, что себестоимость выловленной трески составляет около 190 рублей.
Как отметила глава региона, после переработки цена трески возрастает. «Курицу можно вырастить искусственным способом, а треску — нет. Это дикая рыба, деликатесный товар, надо так к этому относиться», — резюмировала Ковтун.
В конце декабря прошлого года на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина под видом журналистам проник мурманский рыбопереработчик Михаил Зуб, который пожаловался на проблемы в рыбной сфере региона и заявил, что цена на рыбу в Мурманске неоправданно высока, а она должна продаваться, по его мнению, по цене курицы.
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