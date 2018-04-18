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Хранящий верность аист 16 лет возвращается к своей нелетающей подруге
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Хранящий верность аист 16 лет возвращается к своей нелетающей подруге 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Молва об удивительной истории любви белых аистов Малены и Клепетана уже давно вышла за пределы Хорватии, где каждое лето гнездится эта пара. Шестнадцатый год подряд самец по имени Клепетан возвращается к своей избраннице.
Более 20 лет назад Малену ранили охотники. Ее подобрал и выходил местный фермер Штефан Вокич.
Малена подросла и окрепла, но способность летать у нее не восстановилась. Именно поэтому она не смогла последовать за своим любимым, который прилетел к ней спустя несколько лет ее пребывания у Штефана.
Какого же было удивление фермера, когда верный аист вернулся в следующем году. С тех пор Штефан приветствует каждый прилет своего пернатого «зятя» корзиной свежевыловленной рыбы.
Миграция отнимает у Клепетана много сил, поскольку зиму он проводит в Южной Африке. В одну сторону ему приходится проделывать больше 10 тысяч километров. В конце этого лета он как обычно отправится в свое непростое путешествие, чтобы через полгода снова попытаться прилететь к Малене.
Штефан уделяет много времени уходу за своими подопечными, стараясь создать им максимально комфортные условия, однако в жизни этих удивительных птиц не все зависит от его усилий.
К сожалению, эта красивая история может закончиться очень скоро — белые аисты в среднем живут около 20 лет.
Учиться верности можно не только у аистов, но и у других животных и птиц. Это подтверждает предыдущая статья «Ридуса».
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