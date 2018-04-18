Ещё
Полный американец превратился в мускулистого атлета за три месяца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полный американец превратился в мускулистого атлета за три месяца 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американец из штата Оклахома Хантер Хоббс (Hunter Hobbs) похудел на 19 килограммов за три месяца ради эксперимента. Видео своего преображения он выложил на собственном You-Tube-канале.
Сам Хоббс в интервью изданию The Sun называет последние 12 недель «самыми сложными в жизни». 24-летний мужчина занимался со свободными весами пять или шесть раз в неделю и каждый день посвящал 20-30 минут кардиотренировкам.
Тем не менее, он признался, что диета давалась ему сложнее тренировок. Каждый день американец ел курицу, батат, овсянку, салат, орехи и пил протеиновые коктейли, чтобы у него были силы ходить в тренажерный зал. Хоббс полностью отказался от алкоголя и газировки, зато ежедневно пил очень много воды.
Мужчина признался, что не ставил перед собой определенных целей: «Я просто начал худеть, и мне стало интересно, что случится, если я буду упорным и настойчивым в течение 12 недель. Было не слишком весело».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников3
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии71
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст4
Седокова пришла на вручение премии в занавеске16
Снимки Тарасова с женой считают показухой2
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение