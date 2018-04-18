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С 23 апреля в Краснодарском крае стартует кампания «Георгиевская лента»
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С 23 апреля в Краснодарском крае стартует кампания «Георгиевская лента» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 23 апреля по 9 мая перед празднованием 73-й годовщины Великой Победы по всему Краснодарскому краю пройдет гражданская кампания «Георгиевская лента». В этот период добровольцы будут распространять Георгиевские ленты. Их нужно будет прикрепить к верхней одежде и носить все время проведения кампании. Это является знаком участия в благотворительной акции по поддержке ветеранов, сообщает пресс-служба региона.
В этом году планируется распространение более 700 тысяч георгиевских ленточек. В этом мероприятии примут участие 1500 активистов.
«Средства, собранные в ходе кампании, направляются на приобретение медицинского оборудования для краевого клинического госпиталя ветеранов войн», — рассказали в региональном отделении общественной организации «Российский Красный Крест».
«ФедералПресс» напоминает, что рассекречены данные о женщинах, которые совершили подвиги в годы ВОВ.
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