С 23 апреля в Краснодарском крае стартует кампания «Георгиевская лента»

С 23 апреля по 9 мая перед празднованием 73-й годовщины Великой Победы по всему Краснодарскому краю пройдет гражданская кампания «Георгиевская лента». В этот период добровольцы будут распространять Георгиевские ленты. Их нужно будет прикрепить к верхней одежде и носить все время проведения кампании. Это является знаком участия в благотворительной акции по поддержке ветеранов, сообщает пресс-служба региона.

В этом году планируется распространение более 700 тысяч георгиевских ленточек. В этом мероприятии примут участие 1500 активистов.

«Средства, собранные в ходе кампании, направляются на приобретение медицинского оборудования для краевого клинического госпиталя ветеранов войн», — рассказали в региональном отделении общественной организации «Российский Красный Крест».