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Ирина Безрукова, Егор Кончаловский и другие на презентации бренда электроники
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Ирина Безрукова, Егор Кончаловский и другие на презентации бренда электроники 

Журнал ОК! 1 час назад
На днях в Москве прошла презентация новой аудио-, видео-, бытовой и интеллектуальной техники от бренда LG. Первыми с новинками ознакомились отечественные звезды. Среди гостей были замечены Ирина Безрукова, Егор Кончаловский, Ольга Кабо, Эвелина Бледанс, Анастасия Макеева и другие.
Мероприятие прошло в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Внимание гостей особенно привлекли самые настоящие роботы, которых компания впервые презентовала в России. Среди самых интересных моделей: робот-газонокосильщик, который избавит дачников от лишних хлопот, и робот-уборщик, который прекрасно ориентируется в любом помещении и избегает столкновений с предметами. Компания LG пригласила звездных гостей на презентацию своей новой аудио-, видео-, бытовой и интеллектуальной техники.
Ирина Безрукова и Егор Кончаловский
Эвелина Бледанс
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева
Ольга Кабо
Марина Кравец
Денис Глушаков
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