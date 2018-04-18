Ирина Безрукова, Егор Кончаловский и другие на презентации бренда электроники

Мероприятие прошло в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Внимание гостей особенно привлекли самые настоящие роботы, которых компания впервые презентовала в России. Среди самых интересных моделей: робот-газонокосильщик, который избавит дачников от лишних хлопот, и робот-уборщик, который прекрасно ориентируется в любом помещении и избегает столкновений с предметами. Компания LG пригласила звездных гостей на презентацию своей новой аудио-, видео-, бытовой и интеллектуальной техники.

Ирина Безрукова и Егор Кончаловский

Эвелина Бледанс

Анастасия Макеева

Анастасия Макеева

Ольга Кабо