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В Сызрани заказные «бандиты» напали на парня и девушку, вывезли их в лес и подарили цветы
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В Сызрани заказные «бандиты» напали на парня и девушку, вывезли их в лес и подарили цветы 

Волга Ньюс 2 часа назад
В Сызрани среди дня вооруженные «бандиты» напали на парня и молодую девушку у магазина в пос. Сердовино, сообщает syzran-small.ru. Похитители подсели в автомобиль пары и заставили водителя поехать в близлежащий лес. В лесу парня вывели из машины и «убили» на глазах подруги. Затем нападавшие пошли за сидящей в салоне перепуганной девушкой. Но вместо пистолета в руках «бандитов» и «ожившего» друга оказались цветы. По такому сценарию молодой человек решил разыграть свою знакомую, с которой дружит со школы. Все происходящее снималось на насколько камер. Итоговое видео с розыгрышем появилось в сети Интернет.
"Первые слова, которые произнесла героиня, когда узнала, что это розыгрыш, стала фраза «я тебя убью», которая была адресована «воскресшему» другу. Девушка отреагировала очень эмоционально. Призналась, что такого заряда адреналина никогда не получала", — рассказал руководитель «Союза самых современных розыгрышей».
Организатор розыгрыша рассказал, что они тщательно проработали сценарий и несколько раз его отрепетировали, стремясь, чтобы было не только достоверно, но и очень быстро. По продолжительности розыгрыш должен длиться примерно пять минут, чтобы человек обошелся легким испугом. Иначе можно травмировать психику, отметили организаторы. Кстати, «бандиты» также заранее предупредили сотрудников магазина, у которого было совершено нападение, что это розыгрыш.
Как рассказали организаторы розыгрыша, чаще всего к ним обращаются жены, чтобы разыграть своих мужей. Часто дамы заказывают своим мужьям-предпринимателям — ОМОН, а госавтоинспекторам — ОБЭП и так далее.
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