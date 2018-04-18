Спасите Илюшу Майорова. Хочу помочь

Мальчика спасёт срочная операция на сердце.

У 10-летнего Илюши Майорова из Дубны врождённый порок сердца — отверстие в межпредсердной перегородке величиной 10 мм. Сердце работает с перегрузкой, после малейшего усилия, по словам Илюши, оно выпрыгивает из груди. Мальчик быстро устает и задыхается. Чтобы защитить Илюшу от опасных осложнений, нужна срочная операция. Но государство оплачивает только операцию, а дорогой окклюдер родители должны приобрести сами. У них таких денег нет.

Недавно в Театральном проезде в Дубне были замечены инопланетяне. Их звали Лун и Заг, они интересовались секретами землян. А встречал их ученик третьего класса Илюша Майоров. — Ну и сказочник же ты! — смеётся Анна, мама Илюши. — На прошлой неделе к тебе Человек-паук залетал, а до этого ты пил чай с английскими шпионами. — А что тут такого? — спрашивает Илюша. — Приходи с работы пораньше — сама всё увидишь. Но мама не может бросить работу. А у друзей Илюши тоже нет времени зайти к нему в гости — они после школы заняты: самбо, карате, лыжи. А для Илюши спорт под запретом — год назад у него обнаружили порок сердца. Поэтому Илюша рассказывает своему верному другу чихуа-хуа Арчи разные фантастические истории. Или вспоминает, как ещё год назад нырял в прорубь и участвовал в городских соревнованиях. Теперь эти истории даже ему кажутся такой же фантастикой, как встреча с инопланетянами…

До школы Илюша часто болел. Самые интересные мероприятия и праздники проходили без него. Вместо кино и рыбалки мальчик лежал дома с температурой. Лекарства Илюше помогали, но ненадолго: через несколько дней он снова простужался и глотал таблетки от кашля. Врачи разводили руками, мама была в отчаянии, а Илюша решил закаляться. — Первый раз, когда я встал под холодный душ, орал так, что мама хотела выломать дверь в ванную, чтобы спасти меня, — хохочет Илюша. — Теперь-то я привык: стою в душе и песни пою. В семь лет мальчик впервые нырнул в прорубь. Было это на Крещение. — Мама стояла у края проруби и сомневалась: окунаться или нет, — рассказывает Илюша. — А я показал ей пример, я же мужчина. О кашле и простудах мальчик забыл на ближайшие несколько лет. Перед школой Илюша прошёл диспансеризацию, все врачи написали, что он абсолютно здоров.

Илюша с увлечением занимался спортом, в прошлом году он занял 4-е место на городских соревнованиях по бегу. Тогда маму встревожило, что к финишу Илюша прибежал бледным, ловил ртом воздух и никак не мог отдышаться. Сердце бешено колотилось, он не мог сказать ни слова. — А через неделю сын проходил диспансеризацию в школе, и результаты повергли нас в ужас, — вспоминает Анна. — У Илюши обнаружили порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Врачи объяснили, что со временем у мальчика может возникнуть сердечная недостаточность. Родителям рекомендовали раз в полгода приходить на осмотр к кардиологу, делать УЗИ, ЭКГ. А про спорт велели забыть. За последний год Илюша заметно вырос, увеличилось и отверстие в его сердце. После очередного обследования врач сказал, что шансов на самостоятельное закрытие дефекта нет, из-за повышенной нагрузки на правый желудочек сердца происходит истощение сердечной мышцы.

Илюше дали направление к известному детскому кардиохирургу Михаилу Мартакову. Диагноз подтвердился. — С ростом ребёнка нагрузки на сердце будут увеличиваться, — сказал доктор. — Если в ближайшее время не сделать операцию, всё может кончиться плохо. Кардиохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского, обследовавшие мальчика, готовы провести её щадяще, не разрезая грудную клетку: закрыть дефект окклюдером — специальным имплантом. Сама операция проводится за счет бюджетных средств. Только окклюдер стоит дорого, родителям Илюши такая покупка не по карману. И тут никакие инопланетяне не спасут. Помочь фантазеру Илюше могут только опытные кардиохирурги. И мы с вами — если соберём деньги на «заплатку» для сердца.

Для спасения Илюши Майорова не хватает 295 337 руб.

Детский кардиохирург Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Михаил Мартаков: «У Ильи врождённый порок сердца — дефект межпредсердной перегородки — выявлен достаточно поздно. Размер дефекта большой для десятилетнего ребенка — 1 см. Через это патологическое отверстие с каждым сокращением сердца сбрасывается очень большой объем крови, переполняя правые отделы сердца и сосуды легких. Уже начала развиваться недостаточность правого желудочка. Эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером позволит восстановить нормальную деятельность сердца и предотвратить опасные осложнения. После щадящей операции мальчик быстро восстановится, окрепнет и сможет вести активный образ жизни». Стоимость окклюдера 295 337 руб. Я хочу помочь.