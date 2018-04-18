Вкусно и полезно: на Дальнем Востоке сварили шоколад с женьшенем

Шоколад теперь можно есть и ночью — об этом позаботились российские ученые. Вкусовую гамму десерта они разбавили экстрактом дикого женьшеня. Теперь в каждой плитке находится суточная доза всех необходимых витаминов. Корреспондент «МИР 24» Владимир Сероухов снял пробу.

Лаборатория Дальневосточного университета меньше всего похожа на кондитерскую фабрику. Но именно здесь производят десерт-панацею. Обогащают бельгийский шоколад экстрактом дикого женьшеня. На всей планете это растение осталось только в Приморье. И, не в пример своей культурной разновидности, содержит уникальные полезные вещества.

«Его аккуратно выкапывают, для транспортировки его поместили в мох. И во мху, при температуре 5 градусов, его привезли к нам. У нас пять образцов корня. Но, к примеру, одного такого корня достаточно, чтобы произвести около тысячи плиток шоколада», — рассказал старший научный сотрудник НОЦ нанотехнологии ДВФУ Александр Захаренко.

Под большим давлением корень женьшеня бомбардируют углекислым газом. Процесс проходит в закрытых капсулах, проследить за ним можно только на экране компьютера. В результате получают прозрачную жидкость — суперконцентрат. Одной ее капли хватит на десятки плиток. В каждой шоколадке получается суточная доза полезных веществ.

«У нее себестоимость порядка 100 рублей получается. Но мы применяли только натуральные вещества, никаких трансжиров, никакой сои. Наши натуральные кедровые орехи, немножко натуральной клюквы для кислинки», — отметила младший научный сотрудник, аспирант школы биомедицины ДВФУ Майя Разгонова.

Женьшень стимулирует иммунную систему, нормализует кровяное давление. Впрочем, в нанолаборатории собираются использовать в шоколадоварении и другие бренды Дальнего Востока: элеутерококк, ягоды черного бархата. Тем более и технологи, и дегустаторы пришли к выводу: первая плитка комом не вышла.

«Очень вкусный. Я, правда, не знаю, то ли экстракт добавил какой-то вкус, то ли еще что-то. Хотя там все компоненты вкусные. Чтобы какой-то долговременный эффект получить, мне кажется, его надо каждый день есть», — посоветовал директор НОЦ нанотехнологий Владимир Чайка

Скорее всего, этот и другие рецепты запатентуют и пустят в массовое производство. Тогда целебный шоколад можно будет найти не только на прилавке в кондитерском магазине, но и в аптеке.

Подделок создатели чудо-шоколада не боятся. Убеждены, что повторить десерт никто не сможет.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ