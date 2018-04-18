Как звукоизолировать стены в квартире: материалы и особенности монтажа

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Проблема излишней слышимости актуальна для квартир в новых и старых домах. И согласитесь, не так уж важно, что там за стенкой: ремонт, сопровождающийся невыносимыми звуками, постоянно лающая собака, сосед-музыкант или новорождённый ребёнок. Простой способ избавиться от раздражающих звуков — сделать дополнительную звукоизоляцию стен.

1. Каркасная перегородка

Isover Мастер акустики («Сен-Гобен»), плиты 1000 × 600 × 50 мм, объём 0,24 м³ (1 уп. — 384 руб.). Фото: «Сен-Гобен»

Самая популярная конструкция, которая помогает решить эту задачу в новых домах, — металлический каркас с обшивкой из гипсокартона, внутренняя часть которого заполнена минеральной изоляцией. Плотные слои (ГКЛ) частично отражают энергию звуковой волны. Мягкие, из материала с волокнистой структурой, поглощают её большую часть. К тому же каркасные перегородки с обшивкой из гипсокартона возвести быстрее и проще, чем из кирпича или пеноблоков. Да и весят они в 2–4 раза меньше, что чрезвычайно важно для любых домов, в том числе и со слабыми перекрытиями.

АкустиKnauf (KNAUF Insulation), плиты 1230 × 610 × 50 мм, объём 0,6 м³ (1 уп. — 360 руб.). Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

Звукоизолирующую способность конструкций характеризует индекс звуко­изоляции воздушного шума Rw. Чем выше его значение, тем эффективней перегородка препятствует проникновению звуков. Большинство производителей минеральной изоляции: «Сен-Гобен» (торговая марка Isover), ТЕХНОНИКОЛЬ, KNAUF Insulation, Rockwool — предлагают специализированные продукты с усиленными звукоизолирующими свойствами. Каркасные конструкции с наполнением из этих материалов часто имеют индекс звукоизоляции Rw, превышающий требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума», согласно которому Rw стен и перегородок между квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками должен составлять — 52 дБ, перегородок без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире — 43 дБ, а перегородок между санузлом и комнатой одной квартиры — 47 дБ.

Мaster Техноакустик (ТЕХНОНИКОЛЬ), плиты 1200 × 600 × 50 мм, объём 0,29 м³ (1 уп. — от 625 руб.). Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

Важно помнить, что звукоизоляционные характеристики каркасно-обшивных перегородок зависят от многих факторов. Во-первых, от толщины изоляционного материала, помещённого между листами обшивки. Кроме того, заметную роль играет количество слоёв обшивки. Самая низкая эффективность — у перегородок с однослойной обшивкой ГКЛ. Два слоя ГКЛ по сторонам каркаса увеличивают поверхностную плотность конструкции и улучшают звукоизоляцию на 6 дБ. Замена одинарного каркаса на двойной, из двух рядов не связанных между собой металлических стоек, отстоящих друг от друга на 10–20 мм, улучшает звукоизоляционные характеристики благодаря уменьшению резонансных колебаний. Внутренние полости каркасов заполняют изоляционным материалом суммарной толщиной не менее 100 мм. Подобная конструкция при толщине 140–150 мм имеет высокую эффективность, и за ней не слышны даже громкие голоса.

Перегородка на одинарном каркасе cо звукоизоляцией из минеральной ваты АкустиKNAUF

Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media

Многослойные конструкции с качественными звукоизолирующими материалами выполняют функцию межкомнатных перегородок или изоляции на возведённых стенах и перегородках. Правда, в последнем случае конструкция занимает достаточный объём помещения, что может быть весьма ощутимо в небольших комнатах. И как поступить, если жизненно необходимо увеличить звукоизоляционные качества уже существующих перегородок и стен из тонких монолитных железобетонных панелей, кирпичей, мелкоштучных блоков — пенобетонных и керамзитобетонных, пазогребневых гипсовых плит?

Даже неплотно смонтированная розетка в стене или небольшая щель под дверью заметно снизит звукоизоляционные свойства любой конструкции.

Процесс возведения каркасной перегородки

После установки и крепления направляющих и стоечных профилей, фиксации ГКЛ с одной стороны в пространство между профилями помещают плиты Master Техноакустик (ТЕХНОНИКОЛЬ). Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

При укладке в два слоя соблюдают перехлёст полотен смежных плит. Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

Устанавливают и закрепляют ГКЛ с другой стороны конструции. Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

Неуклонный рост цены на землю в городах вынуждает строителей возводить здания большей этажности с меньшей толщиной ограждающих конструкций, снижая их звукоизолирующие показатели. Поэтому комфортные условия для жизни можно получить, только применяя специальные изоляционные материалы. По звукопоглощающим показателям их делят на I, II или III класс, а в каждом диапазоне — на низкие (Н), средние (С) и высокие (В) частоты. Лучшие показатели у материалов I класса, коэффициент звукопоглощения a ≥ 0,8. Например, плита АкустиКНАУФ толщиной 50 мм имеет показатель НСВ-311. В области низких частот (63–250 Гц) она относится к классу III (a = 0,2–0,4), средних (500–1000 Гц) — к классу I (a ≥ 0,8), высоких (В) — к классу I (a ≥ 0,8). Если использовать этот материал в качестве звукоизоляционного слоя в системах межкомнатных перегородок из КНАУФ-листов (ГКЛ и ГВЛ), то показатели воздушного шума снизятся до уровня требований, предъявляемых СП 51.13330.2011 для комфортных условий проживания (категории А).

Андрей Кашабин

Продакт-менеджер, АкустиКНАУФ

Стены и перегородки из пенобетонных блоков толщиной 100 мм имеют индекс звукоизоляции Rw 37 дБ и обязательно нуждаются в дополнительной звукоизоляции. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Звукоизоляция существующих стен

Самоклеящаяся уплотнительная лента (Rockwool), размер 2000 × × 50 × 3 мм (1 шт. — 289 руб.). Фото: Rockwool

Чтобы решить эту проблему и минимизировать потери полезной площади при дополнительной звукоизоляции однородных внутренних стен и перегородок, можно использовать плиты из каменной ваты «Акус­тик Ультратонкий» (Rockwool). Их толщина всего 27 мм. Однако за счёт оптимального соотношения плотности и высоких звукопоглощающих свойств материал в многослойной конструкции по эффективности работы сопоставим с традиционным минераловатным наполнением, толщина которого почти в 2 раза больше — 50 мм. Акустические характеристики плит подтверждены протоколами испытаний НИИСФ РААСН. Например, стена из пеноблоков (100 мм) с дополнительной изоляцией (общей толщиной 52 мм), состоящая из металлического каркаса с применением уплотнительной ленты, с наполнением плитами «Акустик Ультратонкий» и обшивкой двумя слоями ГКЛ, обеспечивает индекс изоляции воздушного шума 55 дБ, что соответствует требованиям к стенам между квартирой и магазином.

Ультратонкие плиты из негорючей каменной ваты обеспечивают жильцам квартир и загородных домов не только защиту от посторонних шумов, но и пожаробезопасность.

Звукоизоляция существующих стен

Фото: Rockwool

Уплотнительная лента

Самоклеящаяся уплотнительная лента КНАУФ-Дихтунгсбанд, микропористая, полимерная, размер 3000 × 30/50/75 × 3 мм (1 шт. — 104/171/238 руб.). Фото: КНАУФ

На качество звукоизоляции любой обшивной конструкции также влияет жёсткость узлов сопряжения каркаса с несущим перекрытием и элементов перегородок друг с другом. Чтобы плотно соединить металлические профили каркаса с несущими строительными конструкциями и сохранить требуемые звукоизоляционные свойства, необходимо использовать уплотнительную ленту. Она представляет собой одностороннюю самоклеящуюся полоску из вспененного полиэтилена. Во время монтажа уплотнительную ленту прокладывают между основанием и горизонтальными направляющими. Аналогичным образом поступают в узлах примыкания каркаса к потолку и стенам.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Важные условия эффективной звукоизоляции:

обшивные конструкции должны плотно примыкать через виброизолирующие ленты или герметик к стенам, потолку и основанию пола;

чтобы повысить жёсткость конструкции, листы гипсокартона за­крепляют в два слоя с разбежкой швов;

между отдельными листами гипсокартона не должно быть открытых швов, сквозных отверстий, трещин и других дефектов, которые могут ощутимо ухудшить звукоизолирующие способности конструкции;

все имеющиеся трещины, отверстия желательно заполнить акриловым или силиконовым герметиком;

помните, что звукоизоляция только одной конструкции не всегда достаточна для защиты от шума, правильнее изолировать помещение полностью.

Процесс дополнительной звукоизоляции стен

По периметру будущей конструкции устанавливают направляющие профили, предварительно наклеив на их обратную сторону уплотнительную ленту. По разметке на уплотнительную ленту фиксируют прямые подвесы. Фото: Rockwool

Затем монтируют стоечные профили 3000 × 60 × 27 × 0,6 мм. Фото: Rockwool

Плиты каменной ваты «Акустик Ультратонкий» (Rockwool) устанавливают между профилями враспор и прижимают подвесами. Фото: Rockwool

К металлическим направляющим прикрепляют листы гипсокартона. Фото: Rockwool

Для дополнительной звукоизоляции небольшой квартиры или комнаты необходим эффективный, безопасный и, главное, тонкий материал. Например, плиты из каменной ваты «Акустик Ультратонкий» (Rockwool) толщиной всего 27 мм полноценно поглощают воздушный шум. Это лай собаки, человеческая речь, музыка и другие звуки на высоких и средних частотах. Получить максимальный результат поможет знание нюансов монтажа. Под направляющие профили, которые прикрепляют к стенам, полу и потолку, мы рекомендуем проложить уплотнительную ленту на основе вспененного полиэтилена (толщина 3 мм). Она снижает передачу акустических вибраций через звукоизолирующую конструкцию. Обшивка из листовых материалов не должна вплотную примыкать к существующим конструкциям (полу и потолку). Между ними следует оставлять зазор 2–5 мм, который при необходимости может быть заполнен виброакустическим герметиком (однокомпонентным силиконовым), или проложить уплотнительную ленту.

Инженер-проектировщик ROCKWOOL Russia