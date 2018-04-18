Каким немецким военнопленным лучше всего жилось в СССР

Немцы начали массово попадать в советский плен после Сталинградской битвы. В целом условия их содержания не назовешь благоприятными, но были и те, кто содержался в относительном удобстве и имел ряд привилегий.

Ударным трудом

По данным советских источников, всего в плен попало более 2,3 миллиона военнослужащих вражеской армии. Немецкие же источники утверждают, что таковых было почти 3,5 миллиона. Многие из них не вернулись обратно на родину, не выдержав суровой жизни в лагерях.

Рядовые и младший офицерский состав были обязаны работать, и от того, как они выполняют свои обязанности, зависел их уровень жизни. Лучше всех жили ударники, которые получали повышенные зарплаты и ряд других привилегий. [С-BLOCK]

Была фиксированная ставка жалованья — 10 рублей, но пленный, перевыполнивший норму на 50-100%, мог получить в два раза больше. Особо привилегированное условие занимали бригадиры из числа бывших военнослужащих Вермахта. Их уровень довольствия мог доходить до 100 рублей. Они имели право хранить средства в сберкассах, получать с родины посылки и письма.

Кроме того, ударники бесплатно получали мыло. Если их одежда снашивалась, администрация также своевременно ее меняла. С 1947 года в лагерях были открыты магазины, где работники могли купить молоко и мясо, а также буфеты, где им подавали горячие блюда и кофе.

Поближе к кухне

Привилегиями пользовались и те пленные, кому удалось попасть на кухню. Обычно туда брали австрийцев, румын или чехов, поэтому германцы пытались скрыть свое происхождение. Рядовой Вермахта Ганс Моэзер вспоминал, что те, кто попадал на кухню, старались снабжать лучшим питанием «своих».

Им старались выдавать лучшую пайку, использовать в приготовлении хорошие продукты. В то же время для других пайка наоборот могла урезаться. К примеру, суточный паек пленного из числа рядовых по норме составлял 400 граммов хлеба, 100 граммов крупы, столько же — рыбы, а также 500 граммов картофеля и овощей. Попавший на кухню увеличивал пайку по хлебу и картофелю с овощами на 200 граммов для «своих», уменьшая столько же для других. Порой из-за этого возникали конфликты, и разносчиков пищи начали обеспечивать охраной.

Впрочем, в большинстве лагерей пайки почти всегда были меньше заявленных и выдавались не в полном объеме. Из-за трудностей с продовольственным снабжением суточные часто урезались, однако никто сознательно голодом немцев не травил. В отличие от гитлеровских «лагерей смерти».

С комфортом

Как вспоминал пленный немецкий летчик Генрих Айнзидель, лучше всех в русском плену жили штабные офицеры и генералы. Первые представители высшего командного состава Вермахта оказались в плену в феврале 1943 года — всего 32 человека, в том числе командующий 6-й армией Фридрих Паулюс

Подавляющее большинство генералов содержалось в достаточно комфортных условиях. Как пишет редактор журнала «Новая и новейшая история» РАН Борис Хавкин, в основном высшие офицеры Вермахта размещались в подмосковном Красногорске, в санатории Войково в Ивановской области, в Суздале и в Дягтерске Свердловской области. [С-BLOCK]

Так в лагере №48 в Войково к началу 1947 года находилось 175 генералов Вермахта. В их распоряжении были просторные комнаты, где они жили по три человека. В лагере был благоустроенный парк с клумбами и пешеходными дорожками, в котором можно было свободно гулять. Неподалеку располагался огород, где генералы могли работать по своему желанию. Выращенные там овощи шли на их стол в свежем виде.

В соответствии с «Положением о военнопленных» от 1941 года, высший офицерский состав в плену сохранял право носить форму и знаки отличия, обладал хорошим медобслуживанием, имел право на переписку с родными. [С-BLOCK]

Приказ НКВД от 5 июня 1942 года устанавливал денежное довольство генералам — 50 рублей в месяц. В день они получали 600 граммов хлеба, 125 — рыбы, 25 граммов мяса. Всего более 20 наименований продуктов. К тому же ежедневно «привилегированным пленникам» полагалось 20 сигарет и три пачки спичек.

Все это не распространялось на тех, кто служил в СС. Так, командир 1-й танковой эсесовской дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» Вильгельм Монке сидел сначала в Бутырской, потом в Лефортовской тюрьме , а затем был приговорен к 25 годам лишения свободы. Наказание отбывал в знаменитом «Владимирском централе».

Важный пленник

Фельдмаршал Фридрих Паулюс также содержался в санатории Войково. У военачальника прогрессировал рак кишечника, поэтому ему была предоставлена лучшая медицинская помощь, назначено диетическое питание.

По праздникам фельдмаршалу разрешалось немного пива, кроме того, Паулюс занимался творчеством — резьбой по дереву, благо материала вокруг было достаточно. Кроме того, именно в плену военачальник сел за написание мемуаров.