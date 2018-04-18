В Хорошево-Мневниках отметят Национальный день донора

В горбольнице № 67 Хорошево-Мневников отметят Национальный день донора.

— На донацию необходимо взять с собой паспорт гражданина Российской Федерации (для доноров, не являющихся гражданами РФ — паспорт и документ, удостоверяющий вид на жительство сроком не менее одного года). За несколько дней до донации нельзя употреблять алкоголь, жирное, жареное, копченое, а также нужно не курить за два часа до процедуры, — сообщили в пресс-службе больницы.

Акция пройдет 19 апреля, в 10.00. Адрес ГКБ № 67: ул. Саляма Адиля, д. 2/44, корпус, А (1 этаж).

Напомним, ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Этот день посвящен, в первую очередь, самим донорам, а также врачам, которые проводят забор крови и организуют работу на станциях переливания крови. (ео)