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В Хорошево-Мневниках отметят Национальный день донора
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В Хорошево-Мневниках отметят Национальный день донора 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В горбольнице № 67 Хорошево-Мневников отметят Национальный день донора.
— На донацию необходимо взять с собой паспорт гражданина Российской Федерации (для доноров, не являющихся гражданами РФ — паспорт и документ, удостоверяющий вид на жительство сроком не менее одного года). За несколько дней до донации нельзя употреблять алкоголь, жирное, жареное, копченое, а также нужно не курить за два часа до процедуры, — сообщили в пресс-службе больницы.
Акция пройдет 19 апреля, в 10.00. Адрес ГКБ № 67: ул. Саляма Адиля, д. 2/44, корпус, А (1 этаж).
Напомним, ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Этот день посвящен, в первую очередь, самим донорам, а также врачам, которые проводят забор крови и организуют работу на станциях переливания крови. (ео)
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