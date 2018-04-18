Дамы ожидают кавалеров

Утро в метро — время напряженное. Горожане спешат на работу, стремительно минуя подземные переходы и занимая места в просторных вагонах. Спозаранку по своим делам отправились и два парня, с которыми мне довелось ехать.

Поначалу один из них сидел, а второй беседовал с ним стоя. Наконец кто-то из пассажиров вышел, и друзья смогли продолжить диалог на соседних местах. На очередной станции зашла молодая девушка и встала напротив. Один из приятелей немедленно уступил ей свое место. Казалось бы, ничего необычного. Но меня этот случай заставил задуматься. Многие мужчины разучились уступать места слабой половине человечества. Однажды моя бабушка, которая гостила в Москве, ехала в метро перед молодой парочкой. В какой-то момент парень заметил пожилую женщину. Вместо того чтобы уступить место, он решил посоветоваться со своей пассией. Открытым текстом спросил: «Ну что, мне встать?» Юная леди ответила: «Как хочешь». В итоге парень так и остался сидеть. Мою бабушку такое «гостеприимство» не столько расстроило, сколько неприятно удивило.

Я понимаю, давно минули времена, когда кавалеры в присутствии дамы вставали со своих мест. Но хоть минимальные правила приличия должны быть. В метро нам о них периодически напоминают. Правила есть на информационных стикерах, о них нам рассказывает диктор, который объявляет станции. Но прислушиваются, увы, далеко не все. Конечно, каждый сам вправе решать, как ему себя вести по отношению к другим. Но подумайте сто раз, как вы в этот момент выглядите со стороны: как парень, который спрашивает разрешения сделать хороший поступок, или как мужчина, уступивший место без лишних раздумий?