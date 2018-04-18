«ГОСТовский» формовой хлеб производят на уникальном оборудовании в Вологде

Очередной этап технического перевооружения завершил Вологодский хлебокомбинат с запуском новой хлебопекарной линии. Классическую опарную технологию производства, сохраняющую все полезные свойства хлеба, сегодня оценил Губернатор области Олег Кувшинников . Проект с объемом инвестиций 132 млн рублей может принести предприятию звание «Лучшего инвестора региона».

Подать заявку на региональный конкурс инвестиционных проектов руководству предприятия предложил глава региона, осмотрев все этапы производства — от замеса теста до упаковки готовой продукции. Кстати, процесс небыстрый, занимает около пяти часов. Длительность обусловлена старинной технологией, которая позволяет получать более качественный хлеб. Производят его по ГОСТу с соблюдением всех требований, выпускают шесть наименований формового хлеба ржано-пшеничных сортов.

Ингредиенты отмеряют в дозировочных станциях, подают в тестомесильные машины. Через шесть минут готовое тесто поступает в распределительную емкость, фасуется по формам и отправляется в расстоечный шкаф. Следующий этап — выпечка и охлаждение, затем упаковка. Оборудование чешского производства, все процессы автоматизированы, каждый этап обслуживают 1-2 человека.

Производственная линия уникальна для России, пока формовой хлеб на таком оборудовании выпускают только в Вологде. Мощность производства 1,5 тонны в час.

«Сохранена опарная технология производства, используется ГОСТовская мука с крупных мукомольных предприятий центрального Черноземья, отслеживаются все показатели качества, — рассказал генеральный директор предприятия «Вологодский хлебокомбинат» Владимир Малек. — Мы стараемся проводить техническое перевооружение и в этом ощущаем поддержку Губернатора области Олега Кувшинникова — инвестируем без риска быть невостребованными на рынке региона».

Значительное техническое перевооружение и модернизация на Вологодском хлебокомбинате прошли шесть лет назад. За эти годы на предприятии смонтировали универсальную линию по производству подовых сортов ржано-пшеничных хлебов и батонов мощностью до 20 тонн в сутки. На ней выпекают порядка 20 наименований продукции, сейчас линия освоена полностью, предприятие вышло на проектные показатели производства.

Процессы нарезки и упаковки на производстве тоже автоматизированы, проходят на трех линиях немецкого производства. Кроме того, установлены финские охлаждающие системы — там хлеб быстро теряет температуру с 96,5 до 32-37 градусов. Это позволяет продлить срок хранения до трех суток без потери потребительских свойств. В мелкоштучном цехе смонтирована комплексная автоматизированная линия, она универсальна, позволяет производить до 10-12 тонн различных изделий с начинками и без них — пироги, лепешки, пампушки, слойки.

«Новая производственная линия позволяет выпускать продукцию, сохраняя традиции производства, заложенные еще в Советское время, поэтому хлеб имеет вкус, знакомый нам с детства. Это качественный продукт, самый лучший в России, что подтверждается многочисленными наградами на всероссийских и международных выставках и ярмарках, — рассказал Губернатор области Олег Кувшинников. — Продукция комбината сертифицирована по добровольной системе, её качество также подтверждено знаком «Настоящий Вологодский продукт». Предприятие участвует в договоре по заморозке цен на самые востребованные наименования продукции, выпускают социальные сорта хлеба, принимают участие во всех социально значимых программах региона».

Сейчас вологодский хлеб поставляют во все уголки Вологодчины и на юг Архангельской области, заключен контракт на поставки в Ярославль. В год производят более 17 тысяч тонн хлебобулочных изделий и 650 тонн кондитерской продукции, ассортимент — свыше сотни наименований. С крупнейшим предприятием «Северсталью» в рамках проекта по кооперации «Синергия роста» заключено соглашение о ежедневной поставке трех видов хлеба в корпоративные столовые.

Вологодский хлебокомбинат получил «Гран-При» конкурса «Лучший хлеб России-2018». Предприятие завоевало сразу несколько наград в конкурсе Международной промышленной академии, где свои изделия презентовали 28 предприятий из 17 регионов станы.

В завершение встречи Олег Кувшинников поблагодарил коллектив предприятия за отличную работу на благо региона, вручил благодарность руководителю предприятия, заверив в дальнейшей поддержке начинаний по совершенствованию производственных процессов и обеспечении спроса. Продвигать местную продукцию региональные власти будут совместно с руководством города.