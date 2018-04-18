Что каждому православному стоит знать о молитве «Отче наш»

«Отче наш» считается главной христианской молитвой. Ее слова зачастую известны даже не слишком религиозным людям, и именно ее в первую очередь советуют читать в сложных жизненных ситуациях.

Это единственная молитва, которая дана Богом, а не людьми

«Отче Наш» называют Господней молитвой, так как ее дал человечеству сам Иисус Христос . Его ученики попросили Христа научить их молиться, и именно эти слова услышали от Него в качестве образца для молитвы Богу.

Тексты «Отче наш» в разных источниках отличаются друг от друга

С самого начала существовало несколько разночтений «Отче наш». Даже в Евангелиях мы встречаем молитву в двух вариантах: более пространном — от Матфея и кратком — от Луки.

При этом у Матфея «Отче наш» входит в состав Нагорной проповеди, тогда как у Луки Иисус дает эту молитву ученикам в ответ на просьбу «научить молиться». Наибольшее распространение в христианстве получил первый вариант.

У библеистов, между тем, нет уверенности в том, что завершающая фраза молитвы (доксология) — «Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь» вообще входила в оригинал текста, так как в древнейших вариантах Евангелия от Матфея она отсутствует, а у Луки вообще не встречается.

Есть версия о том, что она начала использоваться только в раннехристианские времена в литургиях. Различаются также тексты на разных языках, поскольку переводчики, по-видимому, стремились выделить и сделать более значимыми отдельные аспекты молитвы.

В «Отче наш» собраны практически все человеческие нужды и стремление к спасению души

Молитва звучит так:

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки веков. Аминь».

В этих строках человек обращается к Господу, прославляя Его и вверяя Ему себя, прося о хлебе насущном и прочих земных благах, об искуплении грехов, а также об избавлении от греховных искушений и влияния темных сил.

Католический вариант «Отче наш» отличается от православного

В латинском переводе Библии (Вульгате), который был сделан с греческого оригинала блаженным Иеронимом, опускались заключительные слова молитвы: «Ибо Твое есть Царство и сила и слава, во веки веков, аминь».

Также они были опущены и в римско-католическом богослужении. Объяснялось это тем, что римский папа считался наместником Святого Петра и как бы заместителем Бога на Земле, и ему формально передавалась вся божественная власть.

Интересно, что члены средневекового Ордена тамплиеров (рыцарей-храмовников) читали «Отче наш» по канонам не католической, а восточно-христианской (греко-православной) литургии, то есть с сохранением заключительных слов. Получалось, что они отрицали притязания понтификов на божественные Царство, силу и славу. Это стало одним из поводом гонений на тамплиеров со стороны инквизиции.

«Отче наш» является универсальной молитвой

Это единственная в христианстве молитва, которую можно использовать на все случаи жизни. Можно читать ее, если хочешь получить божественное благословение в любом деле, в качестве защитного средства от проявлений нечистой силы и иных напастей, для исцеления от болезней.

Известно множество случаев, когда молитва «Отче наш» спасала людей, находящихся в серьезной опасности и даже на краю гибели. Так, ветеран Великой Отечественной войны по имени Александр писал с фронта своей жене, что произошло с ним, когда он в 1944 году попал в окружение: «Я с раненой ногой лежал в доме, услышал стук шагов и немецкий говор. Я понял, что сейчас умру. Наши были близко, но рассчитывать на них было просто смешно. Я не мог пошевелиться — не только потому что был ранен, но и потому что оказался в тупике.

Ничего не оставалось, кроме как молиться. Я готовился к смерти от руки противника. Они увидели меня — я испугался, но не перестал читать молитву. У немца не оказалось патронов — он начал о чем-то быстро говорить со своими, но что-то пошло не так. Они резко кинулись бежать, бросив мне под ноги гранату — так, чтобы я не смог до нее дотянуться. Когда я прочитал последнюю строчку молитвы, то понял, что граната не разорвалась».

Священники говорят, что не обязательно даже знать текст молитвы наизусть, так как Иисус дал ее как пример для своих учеников. Достаточно передать смысл и произносить слова с верой, чтобы помощь пришла.