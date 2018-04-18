Ещё
Робби Уильямса набил на груди лицо… Робби Уильямса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Робби Уильямса набил на груди лицо… Робби Уильямса 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Робби Уильямс (44) может похвастаться огромным количеством татуировок: у него набиты кельтский крест, лев, имена друзей и родственников, ноты из песни All You Need Is Love группы Beatles, ласточки и даже плюшевый мишка. Теперь в коллекции пополнение. Робби набил на своей груди… свое же лицо.
Поклонники были в шоке, когда увидели новое фото Робби в Instagram. Комментариев «Какой же придурок» было предостаточно. Правда, нашлись и те, кто усомнился в том, что тату настоящая. «Да ладно вам, Робби никогда бы так не сделал».
Как думаешь, это настоящее тату?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/robbi-uilyamsa-nabil-na-grudi-litso-robbi-uilyamsa/
Peopletalk: последние новости
Кажется, мы знаем пол ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма! Сергей Жуков и Регина Бурд открыли кондитерскую «Любовь и сладости» Ну хоть у них все хорошо: Брэдли Купер и Ирина Шейк в аэропорту в Лос-Анджелеса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии79
Фанаты просят Волочкову не показывать мозоли12
Свиридову укусил японский олень за ягодицу17
Седокова пришла на вручение премии в занавеске18
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст10
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение