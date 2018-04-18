Робби Уильямса набил на груди лицо… Робби Уильямса

Робби Уильямс (44) может похвастаться огромным количеством татуировок: у него набиты кельтский крест, лев, имена друзей и родственников, ноты из песни All You Need Is Love группы Beatles, ласточки и даже плюшевый мишка. Теперь в коллекции пополнение. Робби набил на своей груди… свое же лицо.

Поклонники были в шоке, когда увидели новое фото Робби в Instagram. Комментариев «Какой же придурок» было предостаточно. Правда, нашлись и те, кто усомнился в том, что тату настоящая. «Да ладно вам, Робби никогда бы так не сделал».

Как думаешь, это настоящее тату?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/robbi-uilyamsa-nabil-na-grudi-litso-robbi-uilyamsa/