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Пинк посмеялась над своим званием самой красивой женщины года
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Пинк посмеялась над своим званием самой красивой женщины года 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Журнал People назвал певицу Пинк самой красивой женщиной года и поместил ее на обложку номера о красоте.
Однако сама певица скептически относится к новому званию. «Я чувствую себя более красивой, и решила, что целую неделю после выхода журнала никто не должен смотреть мне прямо в глаза», — пошутила Пинк на шоу Эллен Дедженерес, когда ведущая спросила ее об отношении к решению People.
38-летняя Пинк, воспитывающая годовалого Джеймсона Муна и шестилетнюю Уиллоу Сейдж, призналась, что смеялась на весь дом, узнав о статусе «самой красивой женщины года».
Ранее Пинк оказалась в центре внимания СМИ и соцсетей после своего выступления на Супербоуле: весь мир обсуждал, что она выплюнула перед тем, как приступить к пению.
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