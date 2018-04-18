Пинк посмеялась над своим званием самой красивой женщины года

Журнал People назвал певицу Пинк самой красивой женщиной года и поместил ее на обложку номера о красоте.

Однако сама певица скептически относится к новому званию. «Я чувствую себя более красивой, и решила, что целую неделю после выхода журнала никто не должен смотреть мне прямо в глаза», — пошутила Пинк на шоу Эллен Дедженерес , когда ведущая спросила ее об отношении к решению People.

38-летняя Пинк, воспитывающая годовалого Джеймсона Муна и шестилетнюю Уиллоу Сейдж, призналась, что смеялась на весь дом, узнав о статусе «самой красивой женщины года».

Ранее Пинк оказалась в центре внимания СМИ и соцсетей после своего выступления на Супербоуле: весь мир обсуждал, что она выплюнула перед тем, как приступить к пению.