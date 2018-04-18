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В Великих Луках нашли чиновника-трудоголика
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В Великих Луках нашли чиновника-трудоголика 

Псковская губерния 2 часа назад
УМВД России по городу Великие Луки проводит проверку по трудовой деятельности первого заместителя главы администрации Великих Лук Юрия Власюка, утверждает телеграм-канал Mash. «Три года Юрий трудится по шестидневной рабочей неделе и отказывает себе даже в праздниках. Власюк не дает себе даже недельки отдыха. За это чиновника в конце месяца ждет награда — оплата этих дней в двойном размере. В итоге за три года Юрий Иванович отработал 150 выходных дней», — пишет Mash. Полиция сейчас проводит служебную проверку: здесь считают, что Власюк работает в выходные только на бумаге.
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