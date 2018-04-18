Неймар дал старт международной спортивной кампании TCL-2018

САН-ПАУЛУ (SAO PAULO), 18 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Неймар, один из самых влиятельных и всемирно известных спортсменов мира, сегодня официально выступил в новой роли — амбассадора бренда TCL, входящего в тройку мировых лидеров среди производителей телевизоров и потребительской электроники. В ходе мероприятия в его родном Сан-Паулу звезда футбола дал старт международной спортивной кампании TCL-2018.

Выступая на церемонии, Неймар отметил: «Для меня большая честь стать лицом бренда TCL. С этой торговой маркой меня объединяют общие ценности, включая, в частности, постоянное стремление к самосовершенствованию и достижению высоких результатов». Он также добавил: «Мои поклонники наблюдают за моей игрой по телевизору, да и мне самому нравится смотреть спортивные состязания на экране моего TCL в окружении семьи и друзей. Уверен, что сотрудничество с TCL станет весьма увлекательным опытом».

"Неймар идеально подходит на роль амбассадора TCL, ведь он, как и мы, страстно любит спорт, — прокомментировал Кевин Ван (Kevin Wang), старший вице-президент TCL Corporation и главный исполнительный директор TCL Multimedia. — Мы рады сотрудничеству с Неймаром и возможности предоставить нашим клиентам шанс погрузиться в мир любимого спорта с помощью наших «умных» телевизоров".

В Сан-Паулу Неймар испытал возможности двух флагманских продуктов компании и представил широкой публике новую международную рекламную кампанию TCL.

Партнёрство с Неймаром является ключевым шагом в реализации глобальной бренд-стратегии китайского производителя. Это начинание позволяет TCL охватить более широкую аудиторию поклонников спорта и повысить имидж молодого, перспективного, интернационального бренда на мировом уровне. Кроме того, компания получает шанс продемонстрировать всему миру свою концепцию ускоренного бизнес-развития.

Недавно TCL дала старт своей международной кампании наружной рекламы с участием Неймара — под тематическим названием «Рожденный легендой». Дабы отметить начало новой кампании, торговая марка организовала и провела специальные мероприятия в различных знаковых местах по всему миру. В Европе рекламные постеры TCL можно будет уже в апреле увидеть во Франции, Германии, Италии и Польше.

По данным отчёта исследовательской миры IHS Technology и согласно статистике поставок, в 2017 году компания TCL заняла третье место в сегменте ЖК-телевизоров — на ее долю пришлось 10,9% всего мирового рынка.

О компании TCL Multimedia

Компания TCL Multimedia Technology Holdings Limited (код HKSE: 01070) с головным офисом в Китае является одним из ведущих игроков мировой отрасли производства телевизоров. Предприятие специализируется на разработке, изготовлении и реализации потребительской электроники. Взяв на вооружение новую клиентоориентированную бизнес-модель с первоочередным акцентом на стратегии «Двойной +» с целью реализации концепций «Смарт + Интернет» и «Продукты + Сервисы», TCL Multimedia стремится стать международным лидером в сфере развлекательных технологий, предоставляющим своим клиентам интегрированные решения.

Facebook: TCL Europe — The Creative Life / Twitter: @TCL_Europe / Instagram: tcl_europe

Фотo — https://mma.prnewswire.com/media/678596/Neymar_Global_Brand_Ambassador_TCL.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: TCL Europe, Амандин (Цзянюэ) Ван (Amandine (Jiangyue) Wang), +33 (0) 1 78 16 49 45, jiangyue.wang@tcl.com; PPR Worldwide, Александр Генри (Alexandre Henry), +33 (0) 1 56 03 12 84, alexandre.henry@pprww.com; PPR Worldwide, Леонард Фаччино (Leonard Facchino), +33 (0) 1 56 03 14 83, leonard.facchino@pprww.com