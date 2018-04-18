Неизменный стиль Татьяны Михалковой: в чем жена режиссера появляется на ММКФ последние 10 лет 

Татьяна Евгеньевна ММКФ не пропускает: женщина не только поддерживает своего супруга (хоть пара и позирует, как правило, порознь), но и выступает в качестве хозяйки вечеров благотворительного фонда «Русский силуэт». В чем же появится бывшая манекенщица на красной дорожке в этом году? Можем предположить! Из года в год все туалеты Михалковой дополняет неизменная деталь — черный бант. Аксессуар служит не просто украшением, а оберегом от порчи и сглаза, как признавалась сама его обладательница. Еще одна любовь Татьяны — шарфики и палантины, с помощью которых супруга режиссера обыгрывает наряды: даже если вещь уже «засветилась» на прошлом мероприятии, уличить Михалкову в повторе сразу не получится. И завершающая характерная черта — платья миди— и макси-длины, но с открытыми плечами: демонстрировать руки женщина не боится, несмотря на солидный возраст.
Наряды Татьяны Михалковой с красной дорожки ММКФ разных лет — в галерее Teleprogramma.pro.
2008 год. (Фото: Globallook)
2010 год, вечер фонда «Русский силуэт» в рамках ММКФ. (Фото: Стрижнова Людмила)
2010 год, вечеринка в рамках ММКФ. (Фото: Стрижнова Людмила)
2011 год, открытие ММКФ. (Фото: Globalllok)
2011 год, , вечер фонда «Русский силуэт» в рамках ММКФ. (Фото: СТРИЖНОВА Людмила)
2011 год, закрытие ММКФ. (Фото: Globallook)
2012 год, открытие ММКФ. (Фото: МЕЛИХОВ АНАТОЛИЙ)
2012 год, вечеринка в рамках ММКФ. (Фото: Стрижнова Людмила)
2013 год, премьера фильма Резо Гигинеишвили «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» в рамках ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС)
2013 год, закрытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС)
2014 год, открытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС)
2015 год, открытие ММКФ. (Фото: Веленгурин Владимир)
2015 год, вечер фонда «Русский силуэт» в рамках ММКФ. (Фото: Фролов Михаил)
2015 год, закрытие ММКФ. (Фото: Веленгурин Владимир)
2016 год, открытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС)
2016 год, закрытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС)
2017 год, открытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС)
2017 год, закрытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС)