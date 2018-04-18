Неизменный стиль Татьяны Михалковой: в чем жена режиссера появляется на ММКФ последние 10 лет

Татьяна Евгеньевна ММКФ не пропускает: женщина не только поддерживает своего супруга (хоть пара и позирует, как правило, порознь), но и выступает в качестве хозяйки вечеров благотворительного фонда «Русский силуэт». В чем же появится бывшая манекенщица на красной дорожке в этом году? Можем предположить! Из года в год все туалеты Михалковой дополняет неизменная деталь — черный бант. Аксессуар служит не просто украшением, а оберегом от порчи и сглаза, как признавалась сама его обладательница. Еще одна любовь Татьяны — шарфики и палантины, с помощью которых супруга режиссера обыгрывает наряды: даже если вещь уже «засветилась» на прошлом мероприятии, уличить Михалкову в повторе сразу не получится. И завершающая характерная черта — платья миди— и макси-длины, но с открытыми плечами: демонстрировать руки женщина не боится, несмотря на солидный возраст. Наряды Татьяны Михалковой с красной дорожки ММКФ разных лет — в галерее Teleprogramma.pro. 2008 год. (Фото: Globallook) 2010 год, вечер фонда «Русский силуэт» в рамках ММКФ. (Фото: Стрижнова Людмила) 2010 год, вечеринка в рамках ММКФ. (Фото: Стрижнова Людмила) 2011 год, открытие ММКФ. (Фото: Globalllok) 2011 год, , вечер фонда «Русский силуэт» в рамках ММКФ. (Фото: СТРИЖНОВА Людмила) 2011 год, закрытие ММКФ. (Фото: Globallook) 2012 год, открытие ММКФ. (Фото: МЕЛИХОВ АНАТОЛИЙ) 2012 год, вечеринка в рамках ММКФ. (Фото: Стрижнова Людмила) 2013 год, премьера фильма Резо Гигинеишвили «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» в рамках ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС 2013 год, закрытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС) 2014 год, открытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС) 2015 год, открытие ММКФ. (Фото: Веленгурин Владимир) 2015 год, вечер фонда «Русский силуэт» в рамках ММКФ. (Фото: Фролов Михаил 2015 год, закрытие ММКФ. (Фото: Веленгурин Владимир) 2016 год, открытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС) 2016 год, закрытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС) 2017 год, открытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС) 2017 год, закрытие ММКФ. (Фото: КУДРЯВОВ БОРИС)