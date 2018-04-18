Зачем людям жизнь?

Ответить на это вопрос нелегко. Но если внимательно присмотреться к своим знакомым, то можно немножко приблизиться к истине.

Зачем нам дана жизнь? Ради чего живете вы? В чем смысл вашего существования? Этого не знает никто, но вот оглянитесь вокруг.

Например, есть у меня одна подруга. Она очень женственна, красива и обаятельна, может похвастаться потрясающей фигурой, светлыми длинными волосами и сотнями прекрасных фотографий в соцсетях. Мужчины всегда провожают ее заинтересованными взглядами. И вот с такими внешними данными она уже не один год работает на скучной нелюбимой работе — бухгалтером в маленькой компании по производству ингредиентов для дрожжей.

Есть у меня друг. Он еще со школы любит нашу общую знакомую. Но почему-то так вышло, что он женился на другой, обзавелся двумя детьми и живет в постоянной драме в стиле «ну-я-же-не-могу-их-бросить». Кажется, что состояние страдающего влюбленного даже нравится ему. А вот его детская любовь до сих пор не замужем.

Есть у меня коллега, которая без ума от Англии. Всю жизнь она мечтает поехать туда, но на такое путешествие нужно много денег, которых у нее, к сожалению, нет. Несбыточная мечта мучает ее, так что она отвлекается от этого покупками дорогих красивых платьев и модных гаджетов.

Есть у меня соседка. Самое большое ее желание — это выйти замуж за настоящего семьянина и родить ему 5 детей. Когда она видит родителей с маленькими детьми, на ее глаза наворачиваются слезы. Наверное, именно поэтому она все свое время отдает карьере, возглавляя пост директора крупной фирмы. И единственные «окна» в ее работе находятся в ее хорошо обставленном кабинете.

Есть у меня одногруппница. Поистине уникальный случай. Более двух лет она мечтала о том, чтобы ее парень сделал ей предложение. Этими разговорами она достала всех своих знакомых. Но когда молодой человек, наконец, предложил ей выйти за него, она растерялась. И вот уже несколько месяцев бедняжка мучается над тем, ее ли это мужчина? Может настоящая любовь только впереди, а эти отношения — ошибка?

Есть у меня хороший знакомый. Он мечтает открыть свой ресторан и жить спокойной безбедной жизнью. Но каждые выходные он до потери сознания напивается в клубах, раскошеливается на красивых девочек и оттягивается по полной во всех смыслах этого слова.

Есть у меня одноклассник. Он мечтает написать книгу. И он — наркоман.

Кажется, что это у других все так плохо, я то не такой глупый. Но мы с вами просто не замечаем, как тратим свою жизнь попусту. Со стороны же виднее, а вот в своем глазу…

Может, сейчас самое время ответить себе на вопрос: «А зачем мне жизнь?».