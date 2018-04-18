Mirror: принц Гарри и Меган Маркл отправятся в свадебное путешествие по Южной Африке

ЛОНДОН, 18 апреля. / ТАСС /. Принц Гарри и актриса Меган Маркл запланировали свадебное путешествие в Намибию. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

"Принц Гарри нередко говорил о своей любви к Африке и регулярно посещает Черный континент, время от времени заезжая и в Ботсвану в качестве патрона природоохранной организации Rhino Conservation Botswana, которая способствует защите и росту популяции черно-белых носорогов в этой стране", — говорится в материале.

Венчание Гарри и Маркл намечено на 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Кенсингтонский дворец уже обнародовал некоторые подробности свадьбы. Сразу после венчания Гарри и Меган совершат парадный проезд в карете по городку Виндзор, где расположен королевский замок. Церемония начнется в полдень по британскому времени (14:00 мск). На ней будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган — Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашенные лица.

На территории Южной Африки находится пустыня Калахари и дельта реки Окаванго площадью около 15 тыс. км с большим количеством животных