Яна Кошкина не торопится выйти замуж

Телеведущая и актриса стала известна широкой публике после выхода на Первом канале шоу «Короли фанеры», хотя на ее счету уже 33 проекта, среди которых «Молодежка», «Одноклассницы», «Интерны», «ЧОП».

22 апреля восходящей звезде исполнилось 28 лет, своими размышлениями, мечтами и планами на будущее, артистка поделилась с корреспондентом «ВМ».

— Яна, в вашем возрасте многие девушки мечтают о замужестве, семье, детях. А вы?

— Для меня выйти замуж, иметь штамп в паспорте — не самое основное в жизни. Я не спешу завести семью, пока я получаю безумное удовольствие от работы. А что касается моих сверстниц, то действительно, есть девочки 27-28 лет, которые впадают в депрессию из-за того, что еще не замужем. Мне кажется это неправильно! Всему свое время. Я также считаю, что глупо ждать Принца на белом коне, важно встретить порядочного, честного мужчину, за которым будешь как за каменной стеной. И у меня такой мужчина есть.

-Уж не Микки Рурк ли это, который приглашал вас в гости, а вы не поехали. Сейчас что-то изменилось?

— Это такие личные вопросы, на которые я не люблю отвечать.

— Вы яркая девушка с очень эффектной внешностью, которую вы часто подчеркиваете откровенными нарядами. Наверное, вам легко покорять мужчин?

— Я не считаю себя яркой или необычной, спокойно отношусь к своей внешности. А наряды — это часть моей работы, в свободное время я предпочитаю спортивный стиль. Люди, что подписаны на мою страницу (кстати, на страницу Яны подписано более 270 тысяч человек— прим. «ВМ»), знают, как я выгляжу в будничной жизни. Более того, иногда внешность может и мешать. Особенно раньше, приходя, например, на пробы, я ловила косые взгляды: «Ну какая это актриса?» Думали, что я модель или чья-то протеже. А я профессиональная актриса, пять лет училась в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, в мастерской заслуженного деятеля искусств Арвида Зеланда . Но «благодаря» внешности приходится каждый раз доказывать режиссерам, что я умею играть. Спасибо моему спортивному прошлому, занятия художественной гимнастикой дали мне такие качества, как воля к победе, целеустремленность, упорство и работоспособность. Спорт многое принес в мою жизнь. Касаемо и внешности, и характера. Все это помогает мне и сейчас.

— На что вы готовы, чтобы получить интересную роль?

— Я отвечаю честно, все зависит от роли, если она мне интересна, то я рассмотрю все варианты. Возможно, соглашусь побриться налысо, набрать 20 килограммов, похудеть на 10 кило и так далее. А вообще я со второго курса мечтаю сыграть Настасью Филипповну ("Идиот"), и я знаю, что эта мечта осуществится.

— Кстати, у вас есть ритуалы, чтобы желания исполнялись?

— Серьезных нет, но если оказываюсь в метро, на станции «Площадь революции», то обязательно тру нос собачке. О том, что овчарка исполняет желания, мне рассказала мама, когда мы с ней в 1998 году впервые приехали из Петербурга в Москву. Я тогда усердно занималась художественной гимнастикой, и мама привезла меня пробоваться к Ирине Александровне Винер . Мама всегда мечтала, чтобы я стала Олимпийской чемпионкой, и делала все, чтобы это случилось. С самого детства несмотря на дождь, снег, мороз, жару, плохое самочувствие, каждый день возила меня на тренировки, всегда была рядом, жила моей жизнью. Как и сейчас.

— Яна, вы все время говорите о маме, но ваш отец часто бывает рядом с вами на мероприятиях.

— Когда я родилась, мама и папа развелись. С отцом познакомилась будучи шестилетней девочкой, а близко общаться начала в 14 лет. Если честно, мне в детстве папа был и не нужен, я не понимала, что он должен быть. Никогда не чувствовала себя брошенной. Моя мама смогла мне быть всеми. И папой в том числе. Мне всегда хватало ее внимания, а сейчас смотрю на благополучные вроде семьи, где есть и бабушки и дедушки, и папы и мамы, и дяди и тети, а ребенок как беспризорный. Сидят дома, носом в телефонах, ими никто не занимаются. Никаких парков, театров, музеев. У меня было совсем другое детство, спасибо моей маме.

— Трудно поверить, что вы домашняя и семейная девушка.

— Тем не менее я такая. Например, свой идеальный день рождения вижу исключительно в окружении родных и близких людей. Чтобы вся семья рядом, а как и где это произойдет, не важно.

— Яна, вас часто узнают на улице?

— Когда я иду по улице, то мало что вокруг замечаю, чаще в своих мыслях. А вот моих спутников внимание со стороны забавляет или раздражает. Они мне говорят: «Ты видела? » А я не видела, потому что не смотрю по сторонам. Но если люди культурно ко мне подходят и просят автограф или сфотографироваться, я не отказываюсь. Почему бы и нет?

— Вы проходили слепые прослушивания в «Голосе», выпустили песню «На красный свет». Хотите стать певицей?

— Не скрою, мне очень хотелось поучаствовать в шоу «Голос», и когда мне предложили пойти на отборочный тур как ведущая программы «Короли фанеры», глупо было отказываться, я согласилась.

Что касается песни, то записала я ее в честь примирения со своим мужчиной. У нас случился конфликт, я очень переживала. Решила, что писать СМС — банально, мне хотелось его удивить. И я записала примирительную песню.

— Получили примирительный букет?

— Я получила кое-что другое, гораздо более важное для меня. Некоторые девушки жалуются, что мужчины не дарят им сто миллионов роз, обижаются. А я к цветам отношусь спокойно. Они для меня не показатель заботы. Для меня важно, когда слова переходят в действия, ценны не красивые слова, цветы, комплименты, а поступки.

СПРАВКА

Яна Кошкина родилась 22 апреля 1990 года в Ленинграде. В детстве она профессионально занималась спортом: с 4 лет занималась художественной гимнастикой, успешно сдала нормативы на мастера спорта, а также какое-то время серьезно занималась синхронным плаванием.

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