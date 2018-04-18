«Так быстро не худеют!»: в сети скептически отнеслись к осиной талии Романец

Формами Виктории Романец восхищаются далеко не все, а в сети зачастую красуются фотоснимки из СМИ, на которых можно увидеть все недостатки фигуры девушки. Однако в своём микроблоге экс-участница «Дома-2» демонстрирует себя с самых лучших ракурсов, а порой, по мнению интернет-пользователей, злоупотребляет фотошопом.

Глядя на другие фото популярной в сети девушки, фолловеры с недоверием отнеслись к очередному снимку в её Инстаграме. На фотографии Романец сидит на краю бассейна, демонстрируя свою осиную талию, которой подписчики никогда не видели. По словам комментирующих, у Виктории анатомически не может быть такой талии, и этого результата девушка могла добиться либо удалением рёбер, либо более простым, быстрым и бюджетным способом, отретушировав свои комплексы. Поклонники признались, что Виктория переусердствовала с уменьшением форм, поэтому им сразу стало очевидно, что на снимке не действительность, а результат пользования фотошопом. Они отметили, что у Романец и так нормальная фигура, пусть и не идеальная, и на фотографиях из спортзала девушка выглядит вполне стройной, но все же не демонстрирует той идеальной окружности талии, которую показала в этот раз.

В общем, обитатели рунета лишь посмеялись над старающейся усовершенствовать себя путем ретуши Викторией и посоветовали ей не стесняться своей фигуры. Они порекомендовали ей не публиковать такие снимки, так как при сравнении с другими её публикациями сразу становится видно, где правда, а где обман. «У вас не такая фигура!» «Вик, ты правда думаешь, что люди поведутся?» «Вроде ничего не поплыло, но это точно фотошоп» «Какой бред.. выставила фото из зала с широкой талией и тут же сидит с осиной, так быстро не худеют! Да и твоя физиология не позволяет такой талии!»

Но Виктории Романец, по всей видимости, без разницы, что говорят о ней интернет-пользователи. Она продолжает публиковать провокационные фотографии, порой просто закрывая доступ к комментированию. Недавно девушка поделилась снимком, на котором её обнажённый муж предстал перед миллионами подписчиков, едва прикрывшись букетом цветов.

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