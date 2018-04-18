Сколько фонарей, как себя чувствуют деревья, а утки где? Как понять, что перед вами хорошее общественное пространство

Общественное пространство кажется местом, в котором всегда найдутся лавочки, у ног расстелется зелёный газон, а вдалеке появится велодорожка. На деле новая площадь, двор возле культурного центра или сквер — сложная конструкция, которую легко разрушить или сделать неверно с самого начала. Чтобы правильно её собрать, нужны и экологичные покрытия, и шумовые барьеры, и специальные сооружения для удобства уборки снега и мусора. Strelka Magazine разобрался, как выглядит действительно качественное публичное пространство, а не имитация городской жизни.

Фото: Istockphoto.com ДОРОЖКИ НЕ НАГРЕВАЮТСЯ, А ДЕРЕВЬЯ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ДОЖДЯ И ВЕТРА

Первое, куда должен упасть взгляд, оценивающий новый парк, двор или набережную, — под ноги. Асфальт можно считать плохим знаком: покрытия в общественных пространствах не должны быстро и сильно нагреваться. Чтобы этого избежать, дорожки делают из натурального камня, бетона или дерева. Очевидно, что не обойтись без укрытий от солнца, ветра и дождя. Защищать от непогоды могут не только беседки или навесы, но и правильно продуманное озеленение.

Деревья в парке высаживают так же методично, как собирают экспозицию в галереи. На лекции, посвящённой «Зарядью», Григорий Ревзин говорил, что природа внутри города всегда больше похожа на произведение искусства — например, парк «Хай-Лайн», выросший среди жилого массива, — чем на лондонский «Гайд-парк», больше похожий на стихийный лес с вековыми платанами. Каждое дерево в таком пространстве — особый вид горожанина, которого надо обеспечивать. Например, оставлять за ним право на территорию и границы.

Фото: Istockphoto.com Фото: Istockphoto.com Чтобы химикаты, которыми обрабатывают дорожки, не убили австралийские секвойи, можжевельник и тундровые берёзки, зелёные зоны ограждают высокими бортами либо строят препятствия из гравия. В Китае в новом Музее риса под открытом небом пешеходные дорожки и вовсе построены над полем, чтобы туристы не вытаптывали посевы. Архитекторы студии Turenscape спроектировали конструкции так, чтобы те отбрасывали как можно меньше тени на посевы. Музей получил главную ландшафтную награду 2017 года на Всемирном фестивале архитектуры.

Источник фото: dezeen.com Источник фото: dezeen.com Посетители отдыхают как хотят, а жители соседних домов не нервничают

Сегодня города страдают от шумовых и световых загрязнений не меньше, чем от плохого воздуха. Из-за яркой ландшафтной подсветки с Воробьёвых гор чуть не улетели все воробьи, а московское небо зарделось фиолетовым и голубым. Общественное пространство, задуманное как место, где постоянно что-то происходит, не должно тревожить местных жителей. Все шумные развлечения, скейт-парки и площадки для собак должны быть удалены от окон жилых домов либо огорожены шумозащитными зелёными буферами. В парке The Dogpatch Ropewalk в Сан-Франциско площадки отделены от жилых домов дорожками и бортами так, что парк напоминает корабельную палубу прямо посреди застройки. Архитекторы из Fletcher Studio спроектировали сад, вдохновляясь морским прошлым района и связав две улицы с центральным двором.

Источник фото: fletcherstudio.com Источник фото: fletcherstudio.com Все встречаются в одном месте и уживаются друг с другом

В правильном общественном пространстве собираются не только студенты из ближайшего института или местные жители, там встречаются все и сразу: туристы, родители с детьми, покупатели, работники ближайших учреждений, заглянувшие на обед. Каждая группа должна без труда найти еду и отдых в зависимости от своего дохода, а каждая зона должна быть доступна маломобильным горожанам. У лестниц там будут пандусы, а на пляжах — настилы из дерева, чтобы колёса не застревали в песке.

Важно, чтобы пространство было удобным не только для отдыхающих, но и для тех, кто приходит, чтобы привести его в порядок. Долговечные материалы, инженерные сети, которые удобно обслуживать, и легкозаменяемые элементы благоустройства помогут всему пространству функционировать как единый механизм.

Blackhorse Lane, фотографии: Jakob Spriestersbach, 2014

Кроме того, там будет легко сориентироваться с помощью указателей и расписания, а на пути не встретятся пространственные ограничения вроде заборов, шлагбаумов и любых видов ограждений и барьеров. Лондонский индустриальный район Blackhorse Lane удалось оживить во многом за счёт системы указателей и табличек, которые помогли посетителям не путать входы и выходы из метро и зоны бывшего завода между собой.

Фонари создают чувство безопасности, а светофоры не мешают попасть внутрь

Часто площадь или сквер граничат с автомобильной дорогой или парковкой. В таком случае проектировщики могут сократить радиус поворота для безопасности пешеходов или сузить полосы. Вероятнее всего, там же найдутся островки безопасности и не будет слепых зон. Если учитывать, что любое общественное пространство подразумевает негласное преимущество для посетителей, то при переходе через дорогу людей не должен задерживать слишком долгий сигнал светофора.

Даже один дополнительный фонарь может повлиять на ощущение безопасности в парке поздним вечером. Чтобы пространство не замирало, а маргиналы не отвоёвывали лавки и тёмные углы, в парке должно работать то, чем горожане смогут пользоваться круглосуточно в любое время года. Например, зимой — каток, летом — вечерний кинотеатр. Недалеко от них будут виднеться, но не бросаться в глаза будки охраны.

Фото: Christian Philips

Фото: Christian Philips

Фото: Christian Philips

Одну новую площадь не перепутать с другой новой площадью

Одинаково гладкие газоны на одинаково благоустроенных набережных не всегда работают как общественное пространство, место вдохновения и отдыха. Хороший проект использует символы и сложившиеся традиции старого. Например, если на бульваре всегда играли в шахматы, то после благоустройства там должны появиться столы.

Например, китайский город Гуанчжоу в последние годы переживает своего рода «Мою улицу»: центр старого города полностью реконструируют. Концепция трансформации заключалась в том, чтобы сохранить уклад жизни и подчеркнуть историческое наследие района. Архитекторы студии Lab D + H из Лос-Анджелеса оставили оригинальные строительные материалы: плитку, кирпич, природный камень, дерево — и превратили их в новые элементы ландшафта. Например, старую черепицу процитировали в мощении улиц, а лавочки и фонари, выполненные из обработанной, специально заржавленной стали, сочетаются с красным кирпичом фасадов и китайскими фонариками.

Источник фото: dhscape.com Автор: Юлия Печёнкина