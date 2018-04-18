«Я вам отожму»: Рынска вмешалась в скандал вокруг кормящей матери в кафе

Светский обозреватель Божена Рынска прокомментировала ситуацию в одной из популярных кофеен. Официант не позволил посетительнице кормить ребенка грудью, потому что это противоречит «уставу заведения». Случай получил резонанс в Сети. Многие поддерживали женщину, утверждая, что в кофейне должен быть оборудован пеленальный столик. Другие посчитали, что она должна считаться с политикой кафе.

«Собственно, весь холивар на тему кормления это не про сиську, а про пуп земли. Является овуляшка пупом земли, она ль на свете всех главнее, или нет», — написала Рынска в Facebook.

По мнению светской львицы, интернет-пользователи несправедливо обрушили рейтинг кофейни. А предложение посетительницы угощать каждую кормящую маму соком было непростительной наглостью, считает Рынска.

Официант вежливо попросил прикрыть наготу. Мол, закройтесь салфеточкой, и кушайте. Онажемать прикрылась и спокойно докормила. А через 4 месяца у нее зашкалило гормональный фон, она нажаловалсь главе секты «Где хочу — пописаю, где хочу — покакаю». И «Кофеманию» попытались оболгать. Мол, и маму выгнали (вранье), и кормить не разрешали (вранье). Стая пупов земли ринулась рушить рейтинг «Кофемании». И главная …матка на волне хайпа включила шантаж. А давайте вы каждой кормящей будете стакан сока бесплатно, а я, мол, разверну …мет обратно, отметила журналистка.

«Вопрос прикрываться или нет, на самом деле, звучит так: родившая мать готова считаться с другими людьми или нет? Тем, кто принципиально не готов, кто опупел и вдруг осознал свою … уникальность, позволяющую … в рот всех окружающих, тому памперс на голову при случае», — заключила блогер.

До этого Рынска рассказала о своей подруге, которая, будучи кормящей мамой, «никогда не вываливала дойки на стол».

В середине апреля крупная сеть кофеен оказалась в центре скандала после того, как сотрудники одного из заведений потребовали от посетительницы перестать кормить грудью ребенка.

«Заказав кофе, она присела его выпить, малыш решил «последовать» ее примеру. Находясь в кормительной одежде, а это значит незаметно, женщина начала кормить малыша. К ней подошел официант и попросил прекратить. На вопрос о причине предъявил устав компании, где действительно написано, что в сети кафе кормить младенцев грудью запрещено. Так что, уважаемые мамы малышей, рекомендую Вам обратить на это внимание при выборе кафе. P. S. : немного «забавно», что кормить в кафе маленьких собачек с некоторыми ограничениями, но вполне можно», — рассказывала о своей подруге пользовательница Оксана Грачева.