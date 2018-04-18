Во Франции похитили «золотое сердце» королевы Анны Бретонской

Золотой ковчег с сердцем французской королевы Анны Бретонской, был похищен из Археологического музея Томаса Добре в городе Нант. О происшествии сообщило издание The Telegraph.

Известно, что грабители проникли в нантский музей в прошедшие выходные. Кроме золотого футляра с сердцем Анны, злоумышленники похитили золотую индуистскую статуэтку, а также коллекцию старинных монет. Отмечается, что преступникам удалось скрыться, несмотря на то, что сработала охранная сигнализация.

"Если грабителей привлекло золото, из которого изготовлен ковчег, они должны понимать, что его историческое и символическое значение гораздо выше, чем 100 грамм золота", — прокомментировала произошедшее член совета департамента Атлантическая Луара Катрин Тушефо.

Расследованием преступления и поиском ценного объекта занимается полиция.

Справка «РГ»

Анна Бретонская была единственной дважды коронованной женщиной Франции. Примечательно, что во время второго венчания с Людовиком XII Анна была в белом платье, которое в то время в Европе считалось траурным. Однако идея Анны пришлась многим по душе и с тех пор во Франции, а затем и в большинстве других европейских стран появилась традиция одевать белое подвенечное платье. После смерти в 1514 году Анну похоронили в традиционной для погребения французских королей усыпальнице Сен-Дени под Парижем, а сердце королевы положили в золотой сосуд и хранили в семейной гробнице в Нанте как символ верности Бретани. Золотой реликварий признан шедевром ювелирного искусства XVI века. Последние 130 лет он хранился в музее Добре, пережив даже Французскую революцию.