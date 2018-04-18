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Танцевать зумбу научат на Шарикоподшипниковской
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Танцевать зумбу научат на Шарикоподшипниковской 

Управа Южнопортового района 26 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре социального обслуживания Южнопортового района 19 апреля состоится занятие «Зумба». Об этом рассказала культурный организатор центра социального обслуживания Марина Кузнецова.
— Занятие проводится для москвичей старшего возраста в рамках проекта «Активное долголетие». Веселый, динамичный, бодрящий фитнес-танец заряжает невероятным позитивом, положительной энергией и помогает поддерживать здоровье. Занятия проходят под приятную музыку, движения полезны для суставов, сердечной мышцы, обмена веществ. Кроме того, занятия дают психологическую разгрузку и приносят массу положительной эмоции пожилым людям, — сообщила Кузнецова.
Занятие начнется в 12.00 по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (ео)
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