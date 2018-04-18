Кошмар женского обрезания: сбежавшая в Россию нигерийка рассказала о процедуре

Сбежав из Нигерии, где ей грозила варварская процедура женского обрезания и по воле родителей брак с 60-летним мужчиной, 35-летняя Джессика приехала в Россию. Российский суд отказал ей в предоставлении временного убежища. Мы хотим рассказать о том, что испытывает отчаявшийся человек, которого засосало в водоворот безысходности, и которого в один миг лишили последней надежды.

«Это страшно. Это больно. Я боюсь. Помогите», — умоляла женщина российское правосудие, когда объясняла, почему ей нужно временное убежище.

Ее просьбы не удовлетворил суд. По иронии судьбы, отрицательный вердикт вынесли судьи-женщины.

Помогать Джессике в России взялись сотрудники комитета «Гражданское содействие».

Московский областной суд был последней инстанцией, куда обратилась гражданка Нигерии с просьбой предоставить временное убежище. Через переводчика она пояснила, почему боится возвращаться домой: в ее стране четверть девушек подвергаются калечащей операции обрезания, многие умирают от потери крови, так как процедура проводится без анестезии.

Судебное заседание длилось недолго. Хватило получаса, чтобы решить судьбу Джессики.

После решающего заседания суда Джессика уже не плакала. Она проиграла эту битву за счастье. Больше у нее ничего не осталось. Только отчаяние, страх и боль.

Мы пообщались с женщиной до начала заседания суда. Тогда у нее еще теплилась надежда на лучшее.

«Месяц поили лекарством, чтобы впала в забытье»

На суд Джессика пришла с супругом Франклином, который вывез ее из Нигерии. Перед началом заседания они держались за руки. Выглядели подчеркнуто строго. Он — в костюме, она — в женственном наряде. Мужчина, в отличие от супруги, хорошо говорит по-русски: в Москве он живет и работает больше десяти лет. Сама женщина общалась через переводчика. Выглядела подавленной. Ее силы иссякли. Джессика уже никому не верила. Даже плакать устала. И жаловаться больше не могла.

— Можно, я расскажу нашу предысторию? Так будет проще, — начал Франклин. — Я сам переехал в Россию из Нигерии больше десяти лет. До этого учился в Лондоне. По образованию экономист. В Москве работал в продуктовой сети. Получал немного — сложно устроиться на приличную работу с темным цветом кожи. Потом я женился, у меня родились дети. В 2011 году скончался мой отец. Я вылетел на похороны в Нигерию..

По словам собеседника, во время той поездки Франклин и встретил свою любовь.

— Моя Джессика жила с тетей на соседней улице, недалеко от дома моих родителей, — продолжает мужчина. — Мы познакомились. Обменялись телефонами. Стали дружить. Никаких серьезных намерений по отношению к ней у меня тогда еще не было — в России у меня была семья.

Но через год, в 2012 -м, семья Франклина распалась. С супругой он расстался.

— Мы переписывались с Джессикой. Она рассказывала о себе, о своем бедственном положении. Я взялся помогать ей деньгами. В 2014 году снова приехал в Нигерию, чтобы уже сделать ей предложение. Ее родители не одобрили бы выбор дочери, к тому времени они уже сами нашли ей богатого 60-летнего жениха. Джессика и сбежала от них к тетке. Я не стал отступать от своего решения. Вернулся в Россию, оформил все документы, чтобы Джессика смогла сюда приехать.

— Вы же могли остаться в Нигерии?

— Поймите, у меня ведь дети от первого брака в Москве, они совсем маленькие. Я не могу их бросить.

В разговор вступает Джессика.

— И я не могла одна там остаться, — женщина говорит очень тихо. — Хотя я сбежала к тетке, родители рано или поздно могли меня найти. И стали бы готовить мою свадьбу с женихом, которого для меня выбрали. Перед замужеством мне предстояло пройти процедуру обрезания — на этом настаивал будущий потенциальный муж. Традиция у нас в стране такая.

— Разве такую процедуру делают во взрослом возрасте?

— По-разному получается. Делают даже восьмилетним девочкам. Когда девочку-девушку решают выдать замуж, тогда и проводят обрезание.

Франклин берется пояснить, каким образом его жене удалось избежать опасной церемонии до 35 лет.

— Эта процедура делается девушкам только с согласия родителей. Как правило, женщины ложатся под нож в тот момент, когда их начинают готовить к замужеству. Вот и Джессике родители нашли состоятельного жениха в возрасте, и тут же решили отправить невесту на обрезание. До этого Джессика встречалась с молодым парнем, но родители не одобрили ее выбор. Жених оказался слишком бедным.

— Кто был новый жених?

— У него уже были две жены. Джессика должна была стать третьей. Перед свадьбой родители передали дочь женщинам, которые должны были сделать ей обрезание. Дело в том, что это не обыкновенная медицинская процедура, которая делается в клинике. К процессу долго и тщательно готовятся, что делает его еще более мучительным. Джессике повезло, ей удалось сбежать.

— Как проходит процедура?

— Джессику увезли в какой-то дом. Там ее заперли в комнате на месяц. Ежедневно ее поили каким-то препаратом, чтобы она постепенно впадала в забытье, немного отключалась. Сознание должно было помутиться со временем. Как я понял, препарат, которым ее пичкали, имел накопительный эффект. Возможно, это что-то наркотическое. Когда его в организме накапливается много, человек уже не контролирует себя, он еле передвигается, иногда теряет сознание. В этот момент ему и делают обрезание.

— Происходит своего рода анестезия?

— Анестезия скорее психологическая, когда вроде уже все равно. Но чувствительность человек не теряет. Женщина при обрезании испытывает дикие боли. Джессика слышала, как девушки, которые пили снадобье больше месяца, все равно во время процедуры исходили криком. Многие погибают во время процедуры как раз от болевого шока или от заражения крови.

— Процедуру обрезания делают люди с медицинским образованием?

— Вы смеетесь? Эти вещи делают совершенно дремучие люди, которые всю жизнь занимаются магией, вуду. У них нет никакого медицинского образования. Знаете, как все происходит? Они просто берут нож, натирают его какой-то травой и отрезают женщине клитор.

— Вы сказали, что вашей супруге удалось бежать?

— Дважды. Я расскажу. Когда она жила у этих людей, то ее не выпускали на улицу, комнату запирали на ключ. Еду выдавали по часам. Мыть ее приходили тоже в определенное время. Покидать комнату она могла только по нужде. Но в туалет ее сопровождали.

Во время одного такого выхода ей удалось усыпить бдительность охраны, она сбежала в лес. Конечно, ее потом разыскали и повторно отправили в тот дом. Тогда Джессика более тщательно продумала план побега. Второй раз убежала к подруге, которая приютила ее, дала денег, чтобы Джессика смогла уехать в другой штат Нигерии, к своей тетке.

— Тетка не сдала ее родителям?

— Тетя потеряла свою дочку в результате обрезания. Ее дочери было 38 лет. На операции настоял будущий супруг. Женщина погибла от заражения. С тех пор тетя Джессики стала противницей этой процедуры. Потому и решила помочь племяннице. Это святая женщина. Несколько лет назад ее не стало. В случае, если мою жену отправят обратно в Нигерию, ей даже пойти будет не к кому.

Судья: «А что там ей могли отрезать?»

Официально в Нигерии на федеральном уровне был принят закон, согласно которому в каждом субъекте страны решение о запрете женского обрезания должно приниматься в индивидуальном порядке. И это решение приняли 10 штатов из 36. Но не тот, из которого родом Джессика. Закон был принят 9 июня 2015 года. Российские судьи, которые выносили решение по делу Джессики, скорее всего об этом не знали.

— Это закон на деле ничего не изменил, — говорит Франклин. — Многовековые традиции никто отменять не стал. Обрезание как делали в Нигерии, так и продолжают делать.

— Женщины на протестные митинги не выходили?

— Никакие митинги никто там проводить не станет. Жаловаться куда-то бесполезно. Сами госслужащие, которые принимали закон, считают, что народные традиции — это святое, их в любом случае трогать нельзя. Обрезание — это закон от народа. А конституционный закон был придуман англичанами, когда еще Нигерия являлась колонией Великобритании, поэтому им необязательно руководствоваться.

— В местных газетах пишут про это?

— Пишут и местные, и иностранные СМИ, но ничего не помогает.

— Если все-таки Джессике придется выехать из России, вы вернетесь в Нигерию?

— Нет, мы будет проситься остаться в какой-либо другой стране. Мы знаем, что Джессику разыскивают ее родители. Мне тоже небезопасно туда возвращаться. По местным народным традициям, меня могут убить за то, что я украл жену и не не заплатил за неё. Родителям супруги достаточно будет пожаловаться на меня хранителям традиционного закона.

— Кто эти хранители традиций?

— Официального статуса у этих людей нет. Но фактически именно они управляют в тех областях, где до сих пор сильны древние традиции.

Наш разговор прервался. Франклина и Джаклин пригласили в зал судебных заседаний.

Во время рассмотрения иска мужчина заметно нервничал, вскакивал с места, дополнял сбивчивый рассказа супруги. Трое судей делали ему замечание, просили «умерить пыл». Джессика во время процесса не проявляла эмоций.

Из зала заседания она вышла молча. Попросила ее не трогать, дать время прийти в себя. Больше она не проронила ни слова. Ее супруг не сдержался. Кажется, он вспомнил все нецензурные выражения, которые успел выучить в России.

Мы попросили прокомментировать решение суда адвоката Джессики от Комитета «Гражданское содействие» Филиппа Шишова.

— Почему суд отказал женщине во временном убежище?

— На апелляционном суде никто ничего не объясняет, оглашают только результат. А мотивировочную часть мы получим в течении трех недель. Затем можем подать жалобу в вышестоящие инстанции.

— Как вы думаете, почему судьи вынесли такое решение?

— В последнее время мы сталкиваемся с тем, что практически всем беженцам отказывают в убежище. Судьи так и говорят: «За недостатком оснований».

— Родители Джессики связывались с дочерью, не пробовали ее вернуть?

— Они не в курсе, где она находится. Сама Джессика не станет с ним связываться. Она знает, что ее ищут. Поэтому боится фотографироваться, не хочет, чтобы ее вычислили.

— У Франклина есть вид на жительство в России?

— У него есть вид не жительство, но на судьбу Джессики это никак не может повлиять. Сейчас Франклин подает исковое заявление о получении гражданства. Это долгий процесс. Но если он станет гражданином РФ, то и у Джессики появятся какие-то преимущества.

— Они расписаны официально?

— Да, поженились в Нигерии.

— Когда Джессика последний раз была на родине?

— Весной 2016 году она ездила хоронить тетю, которая ее когда-то приютила и спрятала от родителей.

— Не боялась она ездить в Нигерию?

— На границе у них такой бардак творится, что можно спокойно туда приехать и уехать. Но если остаться там жить, то ее могут вычислить и передать родителям.

— Сколько времени Джессика живет в России?

— Больше двух лет. Столько же время она судится с миграционными властями за свои права.

— Как скоро после решения суда ее должны выдворить из страны?

— Это не быстрая процедура. Нам важно, чтобы нас услышали. Знаете, что меня шокировало больше всего в этой истории? Безразличие и холодность судебных органов. На суде апелляционной первой инстанции я рассказывал женщине-судье о варварской традиции обрезания. Она тогда спокойно заметила: «А что ей там можно обрезать?». На суде второй инстанции дело рассматривали три судьи.

— И все три женщины?

— Да, три женщины. Решение они вынесли быстро. За 5 минут.

Справка «КВ»: По данным ЮНИСЕФ, процедуре обрезания подверглись не менее 200 млн женщин из 30 странах. Для операции чаще всего используют обычные ножницы или бритву. Обезболивание не практикуется.

Выделяют три основных вида женского обрезания. Наиболее щадящий — при котором удаляются только кожные складки вокруг клитора. Второй способ — отсекают клитор и малые половые губы. Третий, самый варварский — помимо удаления клитора и малых половых губ, сшиваются большие половые губы таким образом, чтобы осталось лишь крохотное отверстие.

После отсекания клитора, у женщины пропадает половое влечение. Считает, что якобы благодаря этому девушка может сохранит девственность до замужества, а в браке будет верна мужу. На деле же обрезанная женщина перестает испытывать оргазм, а половой акт для нее становится связан с болезненными ощущениями.

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