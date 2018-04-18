Какие изделия пригодятся при переезде?

Любой переезд немного напоминает «конец света». Полный хаос, собранные в коробки вещи и острая потребность в решении массы организационных вопросов способны ввести в ступор даже самого стрессоустойчивого человека. Если вы затеяли переезд и решили обойтись без помощи профессионалов, то помимо транспорта, грузчиков и оборудования для демонтажа мебели вам также придется побеспокоиться о покупке упаковочных материалов и емкостей. О том, что понадобится в первую очередь, читайте ниже.

Коробки

Ну куда же без них? Желательно делать выбор в пользу новой картонной тары. Поскольку большинство вещей имеют внушительный вес (например, книги), делайте выбор в пользу упаковки, созданной из плотного картона, способного выдержать большие эксплуатационные нагрузки. Также желательно, чтобы коробки имели разные размеры. Таким образом вы сможете обеспечить надежной упаковкой предметы любого объема.

Вакуумные пакеты

Такая упаковка идеально подойдет для транспортировки тканевых изделий: гардины, одежда, белье и так далее. Весомым преимуществом, которым обладают вакуумные пакеты для хранения вещей, является способность уменьшать объем упакованных в них тканевых изделий на 70%! Чтобы упаковать вещи, необходимо сложить их в пакет, закрыть его, а после — через специальный клапан, используя обычный пылесос, удалить из пакета воздух. Упакованные таким образом вещи могут храниться таким образом в течение длительного периода времени. Вакуумный пакет не только обеспечивает компактное хранение, но и защищает упакованные вещи от влаги, пыли и насекомых.

Упаковочная пленка

Упаковочная или стрейч пленка является разновидностью материала, изготовленного в виде ПВХ-полотна, намотанного на картонную катушку. Изделие отличается способностью растягиваться в 2.5 раза и повышенными показателями прочности, поэтому прекрасно справляется с защитой имущества от механических повреждений (царапины, сколы), а также помогает сохранить чистоту поверхности мебели, картин, зеркальных фрагментов. Помимо этого пленка может быть применена для скрепления картонных коробок. Материал легко закрепляется на поверхности, поэтому не требует дополнительной фиксации.

Пакеты для мусора

А куда же без них? Ни один переезд не обходится без хлама, который обнаруживается в процессе «разбора» шкафов, антресолей, кладовок и ниш. Поэтому мешки для мусора будут также необходимы, как и упаковочные материалы. Тонкие полиэтиленовые и плотные полипропиленовые изделия помогут быстро избавиться от любого мусора.

Также во время переезда может пригодиться пузырчатая пленка, упаковочная бумага, веревки, перчатки и так далее. При желании можно остановить выбор на отдельных наборах для переезда.