Тело мужчины обнаружено возле дороги в Кондопожском районе

Следователи устанавливают личность неизвестного мужчины.

Труп неизвестного мужчины был обнаружен 15 апреля у автомобильной дороги на расстоянии 1,5 километра от поселка Березовка в сторону деревни Вороново Кондопожского района. Следователи устанавливают личность неизвестного.

Приметы: возраст 45-50 лет, рост 160-170 см. худощавого телосложения, волосы короткие русые.

Был одет: черная куртка с тремя белыми полосками на рукавах, на куртке знак и надпись Opel, надпись Adidas, красные вставки; серая кофта с большим воротником на пуговицах, зеленая футболка, синие джинсы, черные зимние ботинки.