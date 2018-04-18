Тело мужчины обнаружено возле дороги в Кондопожском районе 

Следователи устанавливают личность неизвестного мужчины.
Труп неизвестного мужчины был обнаружен 15 апреля у автомобильной дороги на расстоянии 1,5 километра от поселка Березовка в сторону деревни Вороново Кондопожского района. Следователи устанавливают личность неизвестного.
Приметы: возраст 45-50 лет, рост 160-170 см. худощавого телосложения, волосы короткие русые.
Был одет: черная куртка с тремя белыми полосками на рукавах, на куртке знак и надпись Opel, надпись Adidas, красные вставки; серая кофта с большим воротником на пуговицах, зеленая футболка, синие джинсы, черные зимние ботинки.
СУ СК по Карелии обращается к тем, кому известна личность мужчины или обстоятельства произошедшего, и просит сообщить в ОМВД России по Кондопожскому району по телефонам: 8-81451-2-09-02; «02»; 8999-094-5328 либо в следственный отдел по Кондопоги — 8921-451-7557.
По материалам: ptzgovorit.ru