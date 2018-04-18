Бывшая свекровь опубликовала фото Шишковой «без фильтров»

На днях на личной странице матери Тимати Симоны Яковлевны в «Инстаграме» появился любопытный непостановочный кадр. На снимке запечатлена ее четырехлетняя внучка Алиса в обнимку с мамой, моделью Аленой Шишковой.

В подписи мама рэпера заверила подписчиков, что фото не редактировалось: «Девочки без фильтров!». Многие пользователи соцсетей были приятно удивлены, наконец, увидев 25-летнюю инстаграмщицу без «боевого раскраса» в неброском спортивном костюме. А некоторые отметили, что так щеки и нос девушки выглядят больше.