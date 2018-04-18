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Превратили в пряничный город: на Самарской обновили фасады ветхих домов
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Превратили в пряничный город: на Самарской обновили фасады ветхих домов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
По улице Самарской пройдет один из гостевых маршрутов во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. На участке улицы между Полевой и Маяковского сохранилось много домов постройки начала прошлого века. Городские власти решили обновить фасад этих строений. Подрядная организация покрывает дома краской ярких цветов. Наш фотограф прошелся по Самарской и запечатлел «пряничные домики».
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В Самаре сейчас активно обновляют поверхности к чемпионату мира. На Московском шоссе забор напротив торгового центра «Вертикаль» покрасили в серый цвет. Администрации районов города договариваются с собственниками о приведении в порядок фасадов торговых центров. Не со всеми бизнесменами чиновники находят взаимопонимание.
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