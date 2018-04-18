В больнице имени Филатова в Москве проведут ремонтные работы

Ремонтные работы пройдут в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве, в результате планируется построить еще один рентгенодиагностический кабинет, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«12-этажное здание больницы, состоящее из двух корпусов, построено в 1980 году. Ремонт будет произведен на первом этаже учреждения, в рентгенодиагностическом отделении. После ремонта здесь разместится еще один рентгенодиагностический кабинет. В его состав войдут процедурная и комната управления», — говорится в сообщении.

Москомэкспертиза сообщила о согласовании проектной документации на проведение ремонтных работ в больнице.

Ремонт предусматривает устройство кирпичной перегородки с дверным проемом, закладку существующего дверного проема кирпичом, устройство дополнительных проемов в существующей стене. Стены помещений будут обработаны антисептическим составом. В ходе работ заменят напольное покрытие, отремонтируют стены и потолки. Также предусматривается установка рентгенозащитных металлических дверей и дверей из ПВХ-профиля. В перегородке между процедурной и комнатой управления появится рентгенозащитное окно. Кабинет оборудуют современным рентген-оборудованием.