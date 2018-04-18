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В больнице имени Филатова в Москве проведут ремонтные работы
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В больнице имени Филатова в Москве проведут ремонтные работы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Ремонтные работы пройдут в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве, в результате планируется построить еще один рентгенодиагностический кабинет, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
«12-этажное здание больницы, состоящее из двух корпусов, построено в 1980 году. Ремонт будет произведен на первом этаже учреждения, в рентгенодиагностическом отделении. После ремонта здесь разместится еще один рентгенодиагностический кабинет. В его состав войдут процедурная и комната управления», — говорится в сообщении.
Москомэкспертиза сообщила о согласовании проектной документации на проведение ремонтных работ в больнице.
Ремонт предусматривает устройство кирпичной перегородки с дверным проемом, закладку существующего дверного проема кирпичом, устройство дополнительных проемов в существующей стене. Стены помещений будут обработаны антисептическим составом. В ходе работ заменят напольное покрытие, отремонтируют стены и потолки. Также предусматривается установка рентгенозащитных металлических дверей и дверей из ПВХ-профиля. В перегородке между процедурной и комнатой управления появится рентгенозащитное окно. Кабинет оборудуют современным рентген-оборудованием.
«Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, развитию системы здравоохранения в столице должно уделяться особое внимание — в том числе и в рамках повышения качества обслуживания пациентов, удобства записи на прием к специалистам, а также оснащения медицинских учреждений современным оборудованием», — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
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