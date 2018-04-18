Бейонсе и Джей Зи и еще 9 пар, которые дали детям оригинальные имена со смыслом

Канье Уэст и Ким Кардашьян Канье Уэст и Ким Кардашьян — самые известные любители креативного нейминга собственных детей. Старшую дочь супруги забавы ради назвали Норт (в переводе с англ. North — Север). В сочетании с фамилией Уэст получается «Северо-Запад». Вот такой каламбур.

Фотография: Legion-Media Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Имя сына Канье и Ким имеет более глубокий смысл: его зовут Сейнт — или Святой. Так мальчика назвали из-за того, что его рождение стало настоящим чудом, поскольку беременность телезвезды проходила крайне сложно. Младшую дочь, которую выносила суррогатная мать, супруги назвали Чикаго в честь родного города Канье Уэста. Сестра Ким — Хлое Кардашьян — назвала новорожденную дочь Тру (True — Правда), а у их брата Роба Кардашьяна есть дочь с именем Дрим (Dream — Мечта). Дэвид и Виктория Бекхэм Давать своим отпрыскам географические имена — нормальное явление среди англоговорящих звезд. Ярчайший пример — старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин. Так весь мир узнал, что парень был зачат именно в этом районе Нью-Йорка.

Фотография: Legion-Media Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми

Младшим детям четы повезло больше. Именем Ромео никого не удивишь, поскольку все знакомы с хрестоматийной поэмой Шекспира. Третьего сына Дэвид и Виктория назвали Крузом в честь близкого друга семьи Тома Круза . А Харпер Севен получила имя благодаря любимой писательнице Пош Спайс — Харпер Ли. Приставка «Севен» («Семь») — дань уважения номеру, под которым Дэвид выступал в команде «Манчестер Юнайтед» и стал известен на весь мир. Кстати, имена всех своих детей предприимчивые Бекхэмы заблаговременно запатентовали, чтобы фамильные «бренды» могли приносить доход от участия в рекламных кампаниях. Анна Хилькевич Артур Волков Нашим звездам в изобретательности также не откажешь. Анна Хилькевич, которая сейчас находится в положении, назвала свою первую дочь Арианна. В переводе с греческого это означает «святая».

Фотография: Instagram.com/annakhilkevich Анна Хилькевич с дочкой Арианной

Но не всё так просто. У имени есть ещё одно тайное значение. Дело в том, что оно состоит из двух частей, — имен ее родителей Артура и Анны. Сергей Жуков Регина Бурд Солист группы «Руки вверх» дальновидно предположил, что его сын вырастет заядлым путешественником и вообще не исключено, что переедет жить в другую страну. Так что по имени-отчеству Энджела Сергеевича вряд ли когда-то будут называть.

Фотография: DR Сергей Жуков с сыном Энджелом

Необычный выбор имени родители объясняют многочисленными знаками, которые сопровождали их на протяжении всей беременности. Мы привезли из Израиля по иконе всем близким. Все были именные, а одна — просто икона ангела-хранителя. Получилось, что наш будущий малыш ещё до появления на свет уже имел свою иконку, — рассказала как-то в интервью Регина Бурд. Энджел растет артистичным парнем и уже вовсю выступает с папой на большой сцене. Похоже, неординарное имя предопределило неординарность ребенка. Других своих детей пара назвала более традиционно — Никой и Мироном. Джей Зи и Бейонсе Тот факт, что добрые родители назвали любимую дочку Блю Айви, или «синим плющом», не обсудил только ленивый. У Джей Зи и Бейонсе есть собственная теория на этот счет. Первая часть имени — не что иное, как любимый цвет рэпера, и, как уверены родители девочки, он непременно принесет ей удачу. В слове «плющ», а точнее в его написании «Ivy», зашифрован числовой код — римская цифра IV — которая для Джей Зи и Бейонсе имеет сакральное значение. Оба родились четвертого числа, а поженились 4 апреля 2008 года.

Фотография: Legion-Media Бейонсе и Джей Зи с дочкой Блю Айви

Что же касается имен близнецов Руми и Сэра, которые появились на свет в 2017 году, Джей Зи как-то сам рассказал, откуда появилась такая идея: «Руми — наш любимый поэт (судя по всему, речь идет о выдающимся персидском поэте-суфии Джалаладдине Руми. — Прим.), и мы решили дать это имя дочери. А вот Сэр… Он просто родился Сэром. Он ведет себя как сэр!» Мэрайя Кэри Ник Кэннон Долгожданные близнецы соул-дивы и ее супруга (уже давно бывшего) появились на свет 30 апреля 2011 года. Звездная мама, которая славится своей эпатажностью, не могла не подобрать детям оригинальные имена. Девочку назвали Монро в честь легендарной голливудской актрисы Мэрилин Монро

Фотография: Legion-Media Мэрайя Кери и Ник Кэннон с детьми Морроканом и Монро

А вот с именем сына Мороккана история куда более пикантная. Оказывается, в особняке певицы есть комната, интерьер которой выполнен в марокканском стиле. Именно там Ник сделал Мэрайе предложение и там же были зачаты близнецы. Теперь имя малыша напоминает певице о счастливых и бурных днях ее романа с бывшим мужем. Ольга Шелест Алексей Тишкин Редкие имена для детей выбрала Ольга Шелест. Старшую дочь телеведущая и ее супруг, режиссер Алексей Тишкин, назвали Музой, ведь для любого творческого человека это неизменная спутница вдохновения. Кстати, друзья семьи любят называть девочку на иностранный манер — Мьюзик.

Фотография: instagram.com/olgashelest Ольга Шелест и Алексей Тишкин с дочерьми

Младшей дочери пара также подарила необычное имя. «Теперь в нашей семье есть еще и собственная маленькая радуга — Айрис (Iris в переводе с греческого — радуга, в древнегреческой мифологии — богиня радуги, посланница богов. — Прим.), и никакой Милонов нам ее не запретит!» — прокомментировала Ольга в своем Instagram. Кристина Агилера и Мэтт Ратлер Свою дочь от нынешнего супруга Мэтта Ратлера певица Кристина Агилера назвала Саммер Рэйн — по-английски Summer Rain, что переводится как «летний дождь». Американская поп-дива не пояснила, почему решила дать малышке именно такое имя, но звучит, согласитесь, красиво!

Фотография: Legion-Media Кристина Агилера с дочкой Саммер Рэйн

Николас Кейдж и Элис Ким Кейдж Своему второму сыну Николас Кейдж дал имя Кал-Эл. Странный набор звуков на самом деле хорошо известен почитателям комиксов. Именно так нарекли при рождении Супермена. Говорят, что голливудский актер назвал ребенка Кал-Элом потому, что должен был сыграть в ремейке фильма о новых приключениях известного героя комиксов, но проект был заморожен. В итоге роль мечты Кейдж не получил, зато вселенная преподнесла ему куда более ценный подарок — желанного сына.

Фотография: Legion-Media Николас Кейдж и его сын Кэл-эль Фаррелл Уильямс Хелен Ласичан Первенец музыканта был назван Рокетом (Rocket — «Ракета») в честь классической песни Элтона Джона Rocket Man, творчество которого всегда безмерно уважал Фаррелл. Позже артист посвятил сыну песню Rocket’s Theme, которая прозвучала в мультфильме «Гадкий я». В шоу Опры Уинфри музыыкант также прокомментировал выбор имени: Подобно тому, как индейцы дают своим детям имена в честь явлений природы или названий животных, мы решили, что наш сын будет Рокетом — в честь человеческого изобретения, которое стремится ввысь. Кстати, в январе 2017 года в семье Фаррелла Уильямса и Хелен Ласичан родились тройняшки!

Фотография: Legion-Media Фаррелл Уильямс с женой Хелен Ласичан и сыном Рокетом

Бонус. Валерия Гай Германика Режиссер Валерия Гай Германика всегда отличалась нестандартным мышлением. И это касается не только ее работ в кино. Имена для дочерей она выбрала еще до их появления на свет. Все разговоры о том, почему Северина и почему Октавия, Гай Германика пресекает, считая это праздным любопытством.

Фотография: instagram.com/germanicaislove_official Валерия Гай-Германика с дочками Октавией и Севериной

В шоу «ОК на связи!» она так прокомментировала вопрос об именах: Мне просто нравится! Если бы я дочь назвала Баррикадой, я бы вложила великий революционный смысл в акт называния дочери. Или Вилена, как раньше называли советских детей. А я просто назвала, потому что нравится