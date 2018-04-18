Ещё
Эмили Ратажковски опровергла слухи о беременности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмили Ратажковски опровергла слухи о беременности 

Журнал ОК! 51 минуту назад
Топ-модель Эмили Ратажковски потдвердила, что она точно не беременна. Фанаты давно поговаривают, что Эмили в положении, но окончательно стали в этом уверены, когда она выложила фото в свой профиль в Инстаграме, сделав подпись «приношу плоды». На самой фотографии изображена модель, которая сидит на апельсиновом дереве и держит плод фрукта на уровне живота.
В интервью порталу USA Today Эмили опровергла волну появишвшихся слухов после того, как в комментариях посыпались поздравления.
«Я не думала об этом, когда выкладывала пост. Меня тронула реакция людей, это мило. Но я не беременна», — сказала Эмили.
Но не все потеряно, ведь Эмили только недавно вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда и пару часто видят вместе.
Журнал ОК!: последние новости
На Кендалл Дженнер собираются подать в суд за нарушение копирайта Бейонсе и Джей Зи и еще 9 пар, которые дали детям оригинальные имена со смыслом Кендалл Дженнер избегает своего бывшего парня Блейка Гриффина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что вам нужно срочно удалить из телефона3
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии79
Волочкова снялась голой на пляже223
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст11
Седокова пришла на вручение премии в занавеске20
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение