Эмили Ратажковски опровергла слухи о беременности

Топ-модель Эмили Ратажковски потдвердила, что она точно не беременна. Фанаты давно поговаривают, что Эмили в положении, но окончательно стали в этом уверены, когда она выложила фото в свой профиль в Инстаграме, сделав подпись «приношу плоды». На самой фотографии изображена модель, которая сидит на апельсиновом дереве и держит плод фрукта на уровне живота.

В интервью порталу USA Today Эмили опровергла волну появишвшихся слухов после того, как в комментариях посыпались поздравления.

«Я не думала об этом, когда выкладывала пост. Меня тронула реакция людей, это мило. Но я не беременна», — сказала Эмили.

Но не все потеряно, ведь Эмили только недавно вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда и пару часто видят вместе.