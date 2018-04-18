Горшочек жги

Сейчас Наталье 37 лет, у неё есть собственное дело, муж, трое детей и домик в деревне, который она называет Арт-Поместьем. Но несколько лет назад судьба героини складывалась непросто. В 23 года, почти сразу после института, вместе с мужем и двумя маленькими детьми они переехали в Киргизию, муж настоял — там у него была работа и перспективы. Жили в городе Токмок, в 40 минутах езды от Бишкека.

«Для меня это была ссылка, — делится героиня. — Совсем другие люди, уровень жизни, отсутствие общения, к которому привыкла, тогда ведь даже соцсетей ещё не было. После двух лет жизни в Киргизии на год переехали в Алматы. Жизнь улучшилась, но отношения дали трещину, случился развод и возвращение в Новосибирск».

В Новосибирске с детьми помогала мама, а Наталья устроилась сначала журналистом — был опыт со времён института, а после освоила профессию PR-специалиста в одной общественной организации. Про личную жизнь можно было забыть. Наталья долгое время была одна — никак не могла встретить достойного человека.

Карьера Наталье в тот период удавалась лучше — она устроилась региональным пиар-руководителем в Amway и получала больше 60 тысяч рублей. Жила в съёмной двухкомнатной квартире в центре.

Тогда девушка задумалась о собственном жилье, мечтала о «двушке» по линии метро, только вот судьба распорядилась иначе. Взяла ипотеку, нашла риелтора, а сама на несколько дней уехала на Алтай, где проходил тренинг для женщин. Он-то и стал переломным моментом.

Одно из занятий строилось таким образом: нужно было написать желание, а дальше — практики от тренера и 4 природные стихии в помощь.

«Я, как пиарщик, смогла уместить всё, чего хотелось, в одну фразу: «Я хочу пространство, на котором у меня будет муж, ещё один ребёнок и своё дело»», — говорит Наталья.

После возвращения с тренинга Наталью на автовокзале встретила мама Галина Сергеевна и рассказала про удивительный дом в селе Раздольное. Мол, бабушка по соседству продаёт. Наталья согласилась посмотреть из уважения и любопытства.

«Снаружи дом выглядел неплохо: белый фасад, красная крыша, красные георгины, — признаётся Наталья. — Внутри картина была менее радужной: на кухне темно — зелёные обои, старенький ремонт, мебель. В доме жила бабушка, ухаживала за ним как могла».

В один день взяла в банке крупную сумму и купила домик в деревне. 1,5 миллиона рублей взяла в ипотеку — с первоначальным взносом помогли родные: бабушка продала свою квартиру и переехала к маме.

«В первую же зиму дверь у гаража отвалилась, забор упал, — вспоминает Наталья. — Стены тоже стали подкачиваться. Тогда я испытала всю ответственность за переезд. Первый ремонт делали сами. Рабочих смогли нанять, только чтобы перестелить пол в комнатах, а в ванной и в коридоре сделать его тёплым».

За пределами дома — большой участок, несколько сараев. Дети переезд восприняли без энтузиазма. Картинка для них начала вырисовываться только после первых стадий ремонта. Чтобы возить детей в школу, пришлось купить машину. Выбор пал на японский автомобиль в форме куба — сейчас ласково зовут его «Фунтик».

«Я достаточно высокая — 180 см, — делится героиня. — Выбрала машину по принципу: чтобы ноги не упирались в руль, а голова в потолок. В салон входит не только вся семья, но и дрова, доски, и даже трёхметровая ёлка».

Спустя 2 года к Наталье в дом переехал её возлюбленный и будущий муж Андрей Бавыкин. Он тогда работал хореографом в одном проекте, а она — куратором этого проекта. Коллеги попросили позвонить Бавыкину, чтобы узнать название танцевального номера.

«Он начал флиртовать с первой фразы, — с юмором вспоминает Наталья. — Слово за слово — и мы уже смеёмся. Разговор вроде серьёзный, а нам весело. Сказал, что названия для номера нет, но в номере есть то и другое, в общем, винегрет. Такая глупая шутка, а мы смеялись как дети. Весь офис смотрел на меня, я даже покраснела немного».

Сейчас оба считают, что всё произошло на уровне каких-то энергий. После переезда Андрей полностью посвятил себя новой семье. Двое детей ничуть не смутили.

Сейчас глава семейства шутит, что старшие дети называют его папа, если он добрый. А если сердится, то по имени — Андрей.

Про женские радости Наталья отвечает уклончиво: «На самом деле до себя руки не доходят: в деревне очень много работы. Одно могу сказать точно, моё здоровье заметно улучшилось. Роль сыграли очевидные факторы — свежий воздух, экология, домашняя еда, а не бизнес-ланчи в кафе. В деревне мы питаемся только тем, что вырастили у себя в теплице или на грядках. Плюс в командировки перестала ездить, соответственно меньше стрессов».

Про бизнес и варенье

В новом доме появилась малышка Маша, а вместе с декретом — и новый бизнес-проект. Наталья всегда любила варить варенье, только не сразу поняла, что это её призвание. Просто хотелось чего-то для себя, для души. Пришла мысль создать интернет-магазин. Составила список: подушки шить, декоративные штучки, дальше вспомнила про варенье.

«В какой-то момент для интереса начала смешивать разные ягоды, дарить джемы знакомым. Самым первым нетрадиционным для нашей семьи миксом стал джем из тыквы, цитрусов и специй», — говорит Наталья.

Сейчас Наталья отмечает, что это варенье выбрало её, а не наоборот. С появлением проекта жизнь сильно изменилась. Сначала их пригласили на проект «Ресторанный день», куда каждый может принести для продажи блюда собственного производства. Всей семьёй и с помощью близкой подруги оперативно сшили фартуки бирюзового цвета, сделали этажерку из берёзовых столбиков, приготовили 6 видов варенья (продавали по 150 рублей за баночку). Заметно выделились на фоне остальных, организаторы похвалили за подготовку.

Варенье придумывают самое разное: «Банановый джем с киви и цитрусами», «Цитрусовый джем с перцем чили и имбирём», варят варенье из томатов, цветов черёмухи и сирени, и даже из лисичек.

Это сезонный бизнес, как признаются члены семьи. Хорошие доходы на Новый год, 8 Марта, выпускные или дни рождения компаний.

«Если говорить о цифрах, в праздники это в 4 раза больше моей привычной зарплаты, в другое время — делите зарплату на четыре», — признаётся Наталья.

На прежнюю работу Наталья возвращаться не планирует — уволилась окончательно. Коллеги поддержали. Муж продолжает трудиться хореографом и режиссёром-постановщиком, старшие дети учатся в школе: Мише 15 лет, Даше 13 лет, маленькой Маше 3,5 годика.

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