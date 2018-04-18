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Курица — огонь! KFC показала, как сильно острые стрипсы похожи на взрывы
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Курица — огонь! KFC показала, как сильно острые стрипсы похожи на взрывы 

Bigpicture.ru 35 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Сеть заведений быстрого питания KFC рассказала о своих блюдах с острой курицей с помощью серии изображений, где курица выглядит как бушующее пламя. Рекламная кампания была подготовлена совместно с агентством Ogilvy & Mather из Гонконга.
Изображения подготовили иллюстраторы из Бангкока (Таиланд). Они появятся в печатных журналах, на постерах и на подносах в KFC.
Странно, что раньше визуального сходства взрывов и куриных стрипсов никто не замечал. Правда, год назад соответствующее видео появилось на канале Trending Videos на YouTube.
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