Курица — огонь! KFC показала, как сильно острые стрипсы похожи на взрывы

Сеть заведений быстрого питания KFC рассказала о своих блюдах с острой курицей с помощью серии изображений, где курица выглядит как бушующее пламя. Рекламная кампания была подготовлена совместно с агентством Ogilvy & Mather из Гонконга.

Изображения подготовили иллюстраторы из Бангкока (Таиланд). Они появятся в печатных журналах, на постерах и на подносах в KFC.

Странно, что раньше визуального сходства взрывов и куриных стрипсов никто не замечал. Правда, год назад соответствующее видео появилось на канале Trending Videos на YouTube.